Náutico Marco Antônio se manifesta após assinar pré-contrato com CRB: "Talvez não foi muito bem esclarecido" O técnico Hélio dos Anjos havia feito críticas a atitude do empresário do atleta em meio a disputa do quadrangular do acesso na Série C

Em meio às comemorações pela vitória do Náutico contra o Brusque no primeiro jogo que vale o acesso para a Série B, o meia Marco Antônio se manifestou nas redes sociais após ter assinado um pré-contrato com o CRB, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A atitude foi alvo de críticas do técnico Hélio dos Anjos, que questionou as intenções do empresário do atleta.

Na época, o treinador citou a postura do empresário. “Eu sempre coloco algo para o jogador: 'o empresário vem aqui? Ele se expõe? Enfrenta cobrança do torcedor? Questionamento da empresa? Tem coragem de enfrentar o treinador do time do jogador? Não, mas coloca o jogador nessas condições”, falou o comandante alvirrubro.

Após o triunfo do Timbu em Santa Catarina no último domingo (7), o jogador pediu desculpas aos alvirrubros e assegurou que vai lutar para conquistar a vaga na segunda divisão com os companheiros em texto divulgado em seu perfil no Instagram.

“Torcida, de coração, eu quero pedir desculpas. Talvez não foi muito bem esclarecido os fatos, e nesse tempo posso ter magoado vocês, que sempre estiveram aqui comigo, nos momentos difíceis”, iniciou.

Um dos artilheiros do time em 2025, o meia afirmou que enxerga o seu erro, mas que segue disposto a participar da luta pelo acesso, que tem mais cinco jogos para definir as 4 vagas para a disputa da Série B em 2026. O próximo será no sábado (13) contra o Guarani, nos Aflitos.

“Eu errei, e reconheço isso. Mas também aprendi. Quero que vocês saibam que minha entrega dentro de campo vai ser total. Eu vou lutar até o último minuto, até a última bola, pra dar a vocês o que mais merecem, o nosso acesso”, continuou o jogador.

O apoio da torcida alvirrubra segue sendo um pilar fundamental na campanha do clube na Série C, que teve a maior média de público na primeira fase do campeonato. No fim da postagem, Marco Antônio prometeu devolver o carinho dos torcedores.

“Contem comigo, porque eu vou honrar essa camisa e devolver todo o carinho que vocês têm ou tiveram por mim. Dado com a conquista que tanto sonhamos”, completou.





