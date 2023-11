A- A+

Futebol Marco Gama entra na mira do Náutico para assumir posto de executivo de futebol Função está vaga desde a saída de Gustavo Cartaxo; no Timbu, novo gestor trabalhará com o técnico Allan Aal

Marco Gama, do Santo André, entrou na mira do Náutico para assumir o posto de executivo de futebol do clube. O cargo está vago desde a saída de Gustavo Cartaxo, após o término da Série C do Campeonato Brasileiro. Caso feche com o Timbu, o profissional trabalhará ao lado de Allan Aal, técnico que deve ser oficializado em breve pelos alvirrubros.

“Fico muito lisonjeado de ter meu nome ligado ao Náutico. É uma grande equipe, sei que estão se organizando, e tem tudo para voltar a ser uma potência e disputar as primeiras divisões. Tenho contrato com o Santo André, mas fico feliz de ter esse reconhecimento”, afirmou o executivo, em entrevista ao Portal Futebol Interior.

De 2018 para cá, o Náutico teve cinco nomes na função. Há cinco anos, no início da gestão do ex-presidente Edno Melo, o executivo de futebol era Italo Rodrigues. O gestor estava no clube desde 2011, começando a trabalhar como auxiliar do sub-15. Também contribuiu nos sub-17 e sub-20, antes de iniciar a carreira no profissional, como coordenador, gerente e, por fim, como executivo.

Ítalo foi campeão pernambucano em 2018 e da Série C em 2019. Ficou no clube até outubro de 2020, quando acabou demitido. O substituto na função foi Fernando Leite. O executivo tinha passagens pelo Paraná, Londrina, Paysandu, Cascavel-PR e Cuiabá. No Náutico, durou apenas três meses, saindo no início de 2021, após o término da temporada anterior.

Ari Barros foi o escolhido para a vaga de Fernando Leite. Com dois acessos consecutivos na bagagem, tendo levado o Juventude para a Série A em 2020, o profissional, que chegou a jogar pelo Náutico no início da carreira, veio com a missão de levar o Timbu para a elite. O executivo esteve no grupo bicampeão pernambucano (2021-2022), sendo demitido em agosto do ano passado, após queda de rendimento que, futuramente, levaria a equipe ao rebaixamento à Série C.

Com passagens por Sport e Santa Cruz, Nei Pandolfo foi o escolhido para ocupar o cargo deixado por Barros. O trabalho durou nove meses, quando deixou o Náutico em maio deste ano, junto com o então técnico do clube, Dado Cavalcanti. O executivo mais recente que passou pelo Timbu foi Gustavo Cartaxo, que chegou pouco tempo depois do treinador Fernando Marchiori, com quem já tinha trabalhado no ABC. Foram apenas dois meses no posto, se desligando do clube após a eliminação precoce na Série C do Campeonato Brasileiro.

