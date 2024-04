Marco Grael e Gabriel Simões garantem vaga em Paris 2024

A- A+

Na prova desta quinta-feira (25), da 'Regata da Última Chance', em Hyères, na França, os brasileiros Marco Grael e Gabriel Simões, da classe 49er, carimbaram a renovação do passaporte e estarão na França, no próximo mês de julho, para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Os velejadores venceram a 15ª regata e mesmo antes da medal race - que vale o dobro de pontos -, que acontece nesta sexta-feira, não podem ser mais alcançados.



Neste momento, Marco e Gabriel estão na terceira colocação da disputa. À frente dos brasileiros, estão uma dupla da Alemanha (Meggendorfer e Spranger) e outra da Bélgica (Lefebvre e Heuninck), primeiro e segundo lugares, respectivamente. Atrás da dupla brasileira e na 4ª posição estão uma outra equipe germânica (Rieger e Heinrich), mas que pelo fato de já terem uma outra dupla do país mais bem classificada, não podem tirar a vaga do Brasil.

Na quinta colocação tem uma equipe de Hong Kong (Sakai e Aylsworth) e na sexta uma dupla italiana (Ferrarese e Chiste). Pelo fato dos italianos não conseguirem alcançar o Brasil na pontuação geral, Grael e Simões já garantiram a classificação aos Jogos Olímpicos.

A classificação da dupla aconteceu após grande esforço em melhorar seus resultados. 4ª colocados no Pan-Americano do ano passado, Marco e Gabriel enxergam uma evidente melhora em seus desempenhos nos últimos meses. “Nós tivemos altos e baixos, mas nos desenvolvemos e fomos sólidos até aqui. Tivemos uma melhora na navegação no último ano e estamos felizes com isso”, disse Grael em entrevista ao 49ersailing.

Tradição familiar nas águas

Com um nome muito conhecido na vela brasileira, Marco é mais um integrante da família Grael a disputar os Jogos Olímpicos. Filho do cinco vezes medalhista olímpico, Torben, irmão da duas vezes medalhista olímpica, Martine e sobrinho de Lars, duas vezes medalhista de bronze, o velejador de 34 anos tentará entrar nesse hall familiar de medalhistas.



Veja também

Tênis Com pequeno filho na torcida, Nadal vence em Madri; João Fonseca ganha 1ª em Masters 1000