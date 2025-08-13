A- A+

Retorno Marco Reus negocia retorno ao Borussia Dortmund como embaixador do clube Aos 36 anos, meia do Los Angeles Galaxy mantém contrato até 2026, mas já conversa com dirigentes para assumir função institucional no time onde atuou por 12 anos

O Borussia Dortmund negocia o retorno de Marco Reus ao clube, mas desta vez fora das quatro linhas. Segundo o jornal alemão Bild, o ídolo e ex-capitão da equipe pode assumir um cargo institucional, possivelmente como embaixador, após encerrar a carreira como jogador.

Aos 36 anos, Reus atua atualmente pelo Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), onde chegou em 2024 após o fim de seu contrato com o Dortmund. Pelo clube norte-americano, soma até agora 34 jogos, com sete gols e dez assistências. O vínculo com o Galaxy vai até 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Reus defendeu o Borussia Dortmund entre 2012 e 2024, período em que conquistou títulos, foi capitão e se tornou um dos símbolos da equipe. No ano passado, ao se despedir, deixou aberta a possibilidade de voltar um dia:

"Estando ligado a tantas pessoas aqui em Dortmund, seria uma loucura não voltar", declarou à agência DPA.

O eventual retorno como embaixador reforçaria o vínculo histórico do jogador com o clube e atenderia a um desejo da diretoria de manter ídolos próximos, valorizando a identidade do Borussia Dortmund.

