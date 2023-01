A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Marcos Alonso renova com o Barcelona até 2024 O lateral espanhol chegou no início da temporada 22/23. Ao todo foram 19 jogos e 2 gols marcados

O lateral-esquerdo Marcos Alonso renovou com o Barcelona por mais um ano, até junho de 2024, anunciou nesta sexta-feira o clube catalão.

"O Barcelona e o jogador Marcos Alonso chegaram a um acordo para renovar seu contrato até 30 de junho de 2024", disse o Barça em um comunicado.

O lateral do Barcelona manterá sua cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (54,34 milhões de dólares).

O ex-jogador do Chelsea renova com o Barça apenas cinco meses depois de assinar pelo clube catalão em setembro passado, após rescindir contrato com o clube inglês.

Alonso então assinou por uma temporada até o final da atual e agora foi prorrogado por um ano a mais.

Desde o início da temporada, Marcos Alonso disputou 19 partidas com a camisa do Barça e marcou dois gols.

