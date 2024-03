Marcos Júnior diz que Náutico precisa oscilar menos para se classificar às quartas do Nordestão

A- A+

Dependendo apenas de si para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste, o Náutico visita o América-RN, quarta (27), na Arena das Dunas, pela última rodada da fase de grupos. Duelo que os alvirrubros já têm uma receita para não deixarem o G4, seguindo vivo no sonho do título inédito no torneio.



“Temos tentar oscilar o menos possível, mantendo o mesmo desempenho do início ao fim. Nas partidas que conseguimos fazer isso, nós vencemos”, afirmou o meia Marcos Júnior. O jogador, inclusive, deve ser titular, substituindo Marco Antônio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



O Náutico está na quarta posição do Grupo B, com sete pontos. Cinco deles alcançados como visitante, com o triunfo perante o Maranhão e empates diante de Vitória e Sport. “A estatística é boa, mas é algo que não queríamos. A gente queria vencer as partidas dentro de casa, mas temos de usar tudo ao nosso favor”, citou.





Cálculos para classificação

Se vencer, o Náutico avança ao mata-mata e, de quebra, pode terminar em segundo. Para isso, porém, seria preciso torcer pelos tropeços de Altos-PI, em terceiro, e Bahia, em segundo, ambos com oito pontos. Os piauienses pegam o CRB, no Rei Pelé, enquanto os baianos visitam o Botafogo-PB, no Almeidão.



Em caso de empate, o Náutico terá de secar Juazeirense, em quinto, e Treze, em sexto, ambos com seis pontos. Os baianos encaram o Sport, na Arena de Pernambuco. Já os paraibanos duelam diante do Vitória, no Barradão. Se o Timbu for derrotado, além de secar essa dupla, também precisará torcer para o sétimo colocado, o ABC, com quatro pontos, não ganhar do River-PI, no Albertão - os potiguares ainda teriam de tirar uma diferença de cinco gols de saldo em relação aos pernambucanos.

