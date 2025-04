A- A+

Sport x Palmeiras "É constrangedor", diz Marcos, ídolo do Palmeiras, após pênalti polêmico contra o Sport Lance aconteceu nos acréscimos do jogo entre Sport e Palmeiras, neste domingo (6)

O pênalti polêmico marcado nos acréscimos a favor do Palmeiras, no jogo contra o Sport, neste domingo (6), que deu a vitória ao Alviverde por 2 a 1, vem repercutindo bastante.

E para o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras, o lance chegou a ser “constrangedor”. Em vídeo postado em seu Instagram, ele criticou a arbitragem e o VAR pela marcação da penalidade.





“Fala, amigos! Passando aqui para comentar o jogo do Palmeiras. Vou falar um negócio para vocês: eu estou em uma fase da minha vida que eu prefiro perder, ou empatar o jogo, do que ganhar com um pênalti desse. É constrangedor, do fundo do meu coração”, disparou Marcos.

“Vocês podem ficar pu** comigo: ‘Marcão, você é contra o Palmeiras’. Sou contra po*** nenhuma. "De boa, os jogadores têm que cavar, mas tem tecnologia. CBF, deixa o juiz olhar o VAR para ver que não foi pênalti. É um absurdo com a torcida”, finalizou.

Após o pênalti assinalado, Piquerez foi para a cobrança e converteu o gol que selou a vitória do Palmeiras por 2 a 1.

Este é o segundo pênalti polêmico marcado contra o Sport em duas rodadas do Brasileirão. Na primeira rodada, diante do São Paulo, a arbitragem assinalou uma penalidade de Du Queiroz em Luciano logo no começo da partida.

O pênalti inventado para o São Paulo contra o Sport, ontem (29.03.2025), no Morumbi, faz o torcedor refletir:



Por que o VAR não se manifestou na hora do lance?



Por que a arbitragem não concede entrevista coletiva após os jogos, principalmente para esclarecer lances polêmicos? pic.twitter.com/TEaG28CKHB — Baú do Leão (@BaudoLeao) March 30, 2025

Na ocasião, no entanto, Calleri foi para a cobrança, mas desperdiçou a penalidade.



