Futebol Marcos Ytalo cita "minimaratona" do Náutico para buscar acesso à Série B Timbu inicia caminhada na Série C neste domingo (13), em Sergipe, contra o Itabaiana

A contagem regressiva em busca do acesso à Série B começa oficialmente para o Náutico no domingo (13), contra o Itabaiana, em Sergipe, na estreia da Série C. Caminhada que é encarada como "minimaratona" pelo lateral-direito Marcos Ytalo.

"Ficamos mais de 20 dias sem jogos oficiais, melhorando a parte física, técnica e mental. Um período de crescimento e chegamos agora nesta última semana preparados para a estreia. Estamos focados nessa minimaratona de 25 jogos até o acesso e título. Queremos colocar o Náutico no seu devido lugar, que é a Série B 2026", afirmou.

Terceiro maior campeão sergipano, com 11 estaduais, sendo o último em 2023, o Itabaiana voltou à Série C após terminar entre os quatro primeiros colocados da Série D do ano passado, ao lado de Retrô (campeão), Anápolis-GO e Maringá-PR.

Atual vice-campeão sergipano (perdeu a final para o Confiança), a equipe é comandada pelo técnico Roberto Cavalo, que trabalhou no Náutico em 2005. O goleiro também é um ex-alvirrubro, Jefferson, campeão da Série C com o Timbu, em 2019. Assim como o atacante Leilson, que passou pela equipe em 2017.

"Esperamos fazer um jogo concentrado, firme. Pegaremos uma equipe que perdeu poucos jogos na temporada. Sabemos da dificuldade de jogar na casa deles, mas pelo elenco que temos, somos capazes de sair com a vitória", completou.

Itabaiana e Náutico já se enfrentaram seis vezes na história. São duas vitórias do Náutico, três empates e uma derrota. O jogo mais recente foi em 2018, pela pré-Copa do Nordeste. Após empate em 0x0 no tempo normal, na Arena de Pernambuco, no jogo da volta da eliminatória, os pernambucanos desclassificaram os sergipanos ao ganharem por 5x4, nos pênaltis.

O Náutico nunca perdeu para o Itabaiana atuando como visitante. São dois triunfos e dois resultados de igualdade.

