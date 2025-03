A- A+

Futebol Náutico:"podemos chegar na semifinal e, por que não, ao título", diz Marcos Ytalo após classificação Lateral balançou as redes na vitória do Timbu por 2x0 diante do Vitória, no Barradão

Autor de um dos gols da vitória do Náutico por 2x0 diante do Vitória, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil, o lateral-direito Marcos Ytalo esbanjou otimismo quanto às possibilidades de o Timbu seguir avançando no mata-mata nacional, citando a chance de repetir uma marca histórica do passado ou, quem sabe, superar, com um título inédito.

"Essa vitória é muito importante para gente, após uma sequência negativa. Viemos com o objetivo de classificar. Queria enaltecer o nome do Marquinhos, que montou a equipe sabendo de toda a dificuldade. Todos estão de parabéns. Queria também pedir a ajuda da torcida. Precisamos dela. A vez que o Náutico chegou mais longe na Copa do Brasil foi em 1990, na semifinal. Eu acredito que vamos chegar novamente até a semifinal e, por que não, até o título", disse Marcos Ytalo.



Na próxima fase da Copa do Brasil, entrarão Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro (que se classificaram via Brasileirão), Flamengo (atual campeão do torneio), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice-campeão do Nordestão) e Santos (campeão da Série B). O adversário do Náutico sairá de sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com encontros de ida e volta.

Histórico do Náutico na Copa do Brasil

A primeira participação do Náutico na Copa, em 1989, terminou com uma desclassificação nas oitavas de final. No ano seguinte, porém, o Timbu teve seu melhor desempenho na competição. O clube foi semifinalista, perdendo na fase para o Flamengo. O artilheiro do torneio em 1990, inclusive, foi o atacante alvirrubro Bizu, autor de sete gols.

Nos anos de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004, 2021 e 2024, o Náutico não obteve vaga na Copa do Brasil. Em 1992, 1995, 2001, 2013, 2016, 2017 e 2022, a eliminação foi na primeira fase. Em 1999, o Timbu caiu ainda na etapa preliminar, perante o rival Santa Cruz.

O Náutico foi eliminado na segunda fase nos anos de 2000, 2002, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 e 2020. Na terceira, sucumbiu em 2015 e 2023. Na quarta, em 2018. O Timbu chegou até as oitavas de final em 1993, 2003, 2006, 2008, 2009 e 2011. A melhor campanha do clube no século atual foi em 2007, ficando entre os oito melhores da Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para o Figueirense.

