Tiro com arco Brasileiro Marcus D´Almeida conquista Final da Copa do Mundo de tiro com arco A final foi disputada contra o sul-coreano Lee Woo-seok

Marcus D´Almeida colocou o Brasil no topo, na madrugada desta segunda-feira (11), ao conquistar o título da Final da Copa do Mundo de tiro com arco, disputado em Hormosillo, no México. O torneio reuniu os oito melhores atletas da temporada e a final terminou 6 a 4 contra o sul-coreano Lee Woo-seok.

Esse é a segunda competição mais importante do ano para a modalidade e se tornou a principal conquista de Marcus, atual número 1 do ranking mundial.

O primeiro adversário de Marcus no torneio foi Dan Olaru, da Moldávia. O brasileiro venceu por 6 a 2. Na semifinal, foi a vez de superar o italiano Mauro Nespoli por 6 a 5.



