A- A+

Tiro com arco Marcus D'Almeida fica com a prata na etapa de Antalya da Copa do Mundo de tiro com arco O primeiro lugar foi do sul-coreano Kim Woojin, que venceu o Marcus D'Almeida na "flecha de ouro"

O brasileiro Marcus D'Almeida conquistou a medalha de prata na etapa de Antalya da Copa do Mundo de tiro com arco neste domingo. A final foi bastante disputada com o sul-coreano Kim Woojin, que venceu na "flecha do ouro", após empate em 5 sets a 5.



Kim Woojin é o atual terceiro colocado do ranking mundial e tem dois ouros olímpicos (por equipes). A competição na Turquia foi a última de Marcus D'Almeida antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.





Na final, o brasileiro saiu perdendo por 2 a 0, mas conseguiu o empate em 5 a 5, forçando a "flecha de ouro", sistema de desempate no qual pontua mais quem atirar mais ao centro. Kim Woojin foi o primeiro e conseguiu um 9. O brasileiro atirou na sequência, também com um 9, mas um pouco mais distante do centro que o rival.



Marcus será o representante brasileiro no tiro com arco masculino na Olimpíada de Paris-2024 e conquistou a vaga ao conquistar a medalha de bronze no Mundial no ano passado. Ana Machado será a representante feminina e conquistou vaga ao se classificar para a semifinal dos Jogos pan-americanos de Santiago-2023.



Único brasileiro a se classificar as fases finais do torneio em Antalya, Marcus chegou às finais ao vencer o italiano Mauro Nespoli por 6 a 0. O bronze ficou com o indiando Dhiraj Bommadevara.

Veja também

Vôlei Zé Roberto vê 4º lugar na Liga das Nações de vôlei como lição para Paris-2024