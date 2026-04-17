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LUTO María Caamaño, a "guerreira do futebol", morre de câncer aos 13 anos e recebe homenagens de atletas A adolescente viralizou nas redes por conta de sua história lutando contra uma doença rara desde os sete anos

A jovem espanhola Maria Caamaño Múñez, conhecida como a "Princesa Guerreira do Futebol", faleceu por conta de um câncer nesta quinta-feira. A adolescente lutava contra a doença desde os sete anos, mas aos 13 anos não resistiu mais. Ela ficou conhecida na Espanha pelo amor ao futebol e recebeu homenagens dentro e fora de campo de jogadores que conheceram sua história. Entre eles, atletas da seleção, que a levaram para a comemoração do título da Euro 2024.

"A situação da M4RIA piorou bastante, mesmo que tenha lutando muito, até o último segundo, para seguir em frente. Mas estas coisas não podem ser controladas. Desde hoje de manhã, M4RIA já está descansando. Como pais e irmã da M4RIA, queremos agradecer a todos vocês que a têm apoiado sempre, dia a dia, neste longo jogo e a todas as equipes médicas com que lidamos durante estes 2392 dias", comunicou a equipe de Maria. E continuou: "Só podemos pedir que continuem a rezar por ela e por nós. Para que continuemos a senti-la tão perto quanto sentimos de vocês. E como M4RIA sempre nos disse: 'CONTINUE SORRINDO, E AGORA COM MAIS FORÇA AINDA POR ELA. SEM INVESTIGAÇÃO SEM VIDA'. Continuaremos somando, por ela. Amamos vocês".

Mesmo torcedora do Atlético de Madrid, a jovem encantou as torcidas de diferentes clubes. O atacante do Milan, Álvaro Morata, prestou homenagem à Maria, elogiando sua capacidade de lidar com as adversidades da vida.

"Quantas coisas nos ensinou, Maria. Sempre lutando, sempre com dificuldades, mas sempre com esse sorriso precioso. Graças a você eu aprendi muito. Obrigado, @gonzalocaballeroo por se colocar no meu caminho. E seus pais maravilhosos e @__luuciacm pela forma como eles enfrentaram tudo com o mesmo sorriso que você. Descanse em paz, pequena. um dia nos veremos de novo", escreveu.

O jogador do Atlético de Madrid, Alex Baena, também prestou homenagem à jovem, agradecendo por tê-la conhecido.





"Obrigado à vida por ter colocado você no meu caminho. Não pare de sorrir que aqui continuaremos lutando por você", escreveu em sua conta no Instagram.

Homenagem com gol

O perfil oficial da seleção espanhola publicou um vídeo recordando o momento em que a jovem teve a oportunidade de levantar o troféu da Eurocopa, em 2024. O vídeo foi compartilhado pelo meia do Barcelona, Pedri, em seu story. O jogador também desejou que a jovem descanse em paz.

"Hoje o céu ganha mais uma estrela. Uma muito brilhante e muito bonita. Aquela que nos acompanhou em nossos melhores momentos, nos dando sua luz. Continuaremos lutando, vencendo e sorrindo. Com você e por você, María. Pelo seu exemplo e pela sua memória. Descanse em paz, pequena", escreveu.

Atacante do Braga, o espanhol Pau Víctor marcou o primeiro gol da virada do clube português que venceu por 4 a 2 o Betis, na Liga Europa. Após o jogo, o jogador fez questão de dedicar à jovem.

"Quero dedicar esta vitória a uma pessoa que não está entre nós, a Maria. Era uma menina que lutava contra um câncer infantil há muito tempo. Conhecia-a há três anos, era uma menina incrível que mostrou a luta que todos temos de fazer. Esta vitória vai para ela. Onde quer que esteja, também está conosco", disse Víctor à Sport TV Portugal, após o jogo.

Em 2024, ainda jogador do Barcelona, Víctor protagonizou um vídeo no qual oferecia uma camisa autografada do clube à jovem. Uma relação ficou formada e foi assim recordada, de forma especial, pelo atacante ano depois.

A doença

Maria tinha um sarcoma de Ewing, um tipo de câncer raro que atinge os ossos e os tecidos moles no entorno deles. A enfermidade é prevalente em crianças e adolescentes.

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