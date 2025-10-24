Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China
Brasileira derrotou a sul-coreana Yu-Jin Kim, ouro nos Jogos de Paris
Após duas décadas de espera, a lutadora Maria Clara Pacheco colocou o Brasil de volta ao topo do pódio do Campeonato Mundial de taekwondo. Nesta sexta-feira (24), ela faturou a medalha de ouro na categoria dos 57 quilos, ao derrotar na final a sul-coreana Yu-Jin Kim, campeã olímpica em Paris 2024, em Wuxi (China). O primeiro título mundial do Brasil na modalidade foi conquistado por Natália Falavigna, em 2005. A competição vai até a próxima quinta-feira (30), em Wuxi (China).
“É uma emoção que eu não consigo explicar, é a primeira vez que eu ganho um título tão importante e era realmente o objetivo do ano. Estou muito feliz, agradeço a todos que estavam na torcida! E mando um abraço especial para a minha mãe, para o meu pai, dedicar essa vitória para o meu treinador que está aqui e tornou tudo possível e agradecer grandemente à CBTKD e ao Time Brasil por todo o suporte que eles me deram durante esse ano e nos últimos anos para que esse ciclo seja o melhor possível”, disse Maria Clara, de 22 aos, após cravar a segunda vitória do ano sobre a campeã conquista – a primeira foi na casa da adversária, na final do Grand Prix de Muju.
O ano de 2025 está sendo especial para a campeã mundial, que lidera o ranking dos 57kg. Foram dois títulos de Grand Prix – o primeiro em Charlotte (Estados Unidos) e o segundo em Muju (Coreia do Sul) – além do ouro inédito para Brasil nos nos Jogos Mundiais Universitários, em Essen (Alemanha).
Leia também
• Grand Prix de Lima de judô: Brasil conquista ouro, prata e bronze no segundo dia de competições
• Projeto social de jiu-jitsu, em Paulista, promove rifa solidária para melhorar dojô
"A Maria é uma atleta que, há algum tempo, já nos desperta essa atenção. A gente vem trabalhando junto com a Confederação, investindo na Maria nos últimos anos. E, principalmente nesse ano, ela deu um salto de performance incrível. Foi um ano muito bom, em que ela ganhou tudo o que disputou. Pude estar aqui e acompanhá-la. Estou acompanhando a equipe brasileira, pelo COB. E vê-la entregar um nível de performance que ela colocou hoje, muito acima das demais, é muito gratificante", comemorou a ex-atleta Falavigna, atual gestora esportiva do Comitê Olímpico do Brasil.
A campanha de Maria Clara, principal cabeça de chave na disputa dos 57 kg, começou na segunda rodada com vitória sobre a portuguesa Leonor Correia, por 2 a 0, em dois rounds (13x0 e 13x0). Depois, nas oitavas, a paulista de São Vicente travou uma batalha acirrada contra a espanhola Laura Rodriguez Maquina, campeã europeia júnior em 2024. A adversária levou o primeiro round por 6x5, mas Maria Clara se recuperou e venceu de virada, por 2 a 1, ganhando os outros dois rounds (10x5 e 5x2). Nas quartas, a brasileira superou outra adversária de peso, a norte-americana Faith Dilon, campeã pan-americana, por 2 a 0 (8x6 e 8x4). Já semifinal, foi em clima de revanche: Maria Clara reencontrou a chinesa Luo Zongshi, que eliminou a brasileira nas quartas de final de Paris 2024. A paulista não deu chances à rival: levou a melhor por 2 a 0 (4x1 e 10x2) e avançou à final contra a sul-coreana Kim Yu-jin.
Com o título desta sexta(24), o Brasil chega a 24 medalhas em Mundiais, com dois ouros, oito pratas e 14 bronzes.