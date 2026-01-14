Mariana Becker volta à Globo como comentarista in loco da Fórmula 1
Jornalista completa em 2026 duas décadas de experiência na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial
A jornalista Mariana Becker está de volta à cobertura da Fórmula 1 na Globo. Ela assume uma nova função, inclusive: será comentarista in loco do campeonato, sendo as 15 etapas exibidas na TV Globo e outras seis no sportv.
Mariana Becker chegou à Globo em 1995 e ficou por cerca de 25 anos na emissora carioca, tendo grande destaque na cobertura e se tornando referência e querida por pilotos e fãs da categoria.
Em 2021, migrou para a Band, onde seguiu atuando na reportagem nas etapas da Fórmula 1 durante os últimos cinco anos.
Agora, com a volta da F1 à Globo, Mari Becker continuará rodando os circuitos nessa nova função de comentar os GPs.
"Essa função vai ser nova para quem está vendo, mas, principalmente, nova para mim. É algo que eu nunca fiz, vai ser um tipo de comentarista diferente, porque eu fiz questão de estar in loco, perto da notícia, dos pilotos, de onde as coisas acontecem, para que o meu olhar continue sendo aquele com a notícia muito pura. De quem está lá e é capaz de transmitir e dar o contexto para aquela informação", ressaltou Mariana, que destacou ainda considerar essencial o contato "com todo mundo que faz parte desse mundo da Fórmula 1".
Sobre voltar à Globo, Mariana afirmou estar "contente, curiosa e ansiosa" para o novo ano.
"Estou de volta para casa onde eu aprendi a fazer jornalismo de televisão, onde eu comecei a minha carreira, então vai ser interessante rever velhos amigos e conhecer como tudo está sendo feito agora. O mundo dá voltas e novas páginas se abrem para a gente escrever e reescrever a nossa história. O importante é buscarmos a felicidade", avisou a mais nova comentarista do paddock.
Fórmula 1 na Globo
Com Mariana Becker diretamente dos locais de corrida, as transmissões da F1 na Globo terão narração de Everaldo Marques e comentários de Luciano Burti. Nos canais sportv, Bruno Fonseca será o narrador, tendo ao lado, ao longo do ano, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes.
Em todas as etapas, os repórteres Julia Guimarães, Guilherme Pereira e Marcelo Courrege também estão presencialmente acompanhando todo o fim de semana da Fórmula 1.
O canal fechado ainda exibe os treinos da pré-temporada, no Bahrein, a partir de 11 de fevereiro. Já a primeira corrida do ano ocorre no dia 8 de março, na Austrália, com a cobertura tanto da TV Globo quanto do sportv.
Na TV Globo, serão transmitidos ao vivo 15 grandes prêmios. Segundo a emissora, os nove restantes serão exibidos em compactos, com horário alternativo. O sportv transmite ao vivo as 24 corridas, assim como cada treino, sessão de classificação e corridas sprint.