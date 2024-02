A- A+

Sport Mariano Soso alia virada do Sport sobre o Itabaiana às substituições feitas no segundo tempo Leão saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer graças à melhora na etapa complementar

A vitória do Sport diante do Itabaiana esteve longe de ser tranquila. Aliás, em entrevista coletiva depois da partida, o técnico Mariano Soso reconheceu a fraca atuação do time no primeiro tempo. Por outro lado, o treinador aliou a virada às mudanças de peças e de postura na etapa complementar.

"Foi um jogo muito complexo. Na primeira metade, tivemos domínio, controle, mas sofremos com uma transição do adversário. Não tivemos claridade para construir o jogo", iniciou.

Na volta do intervalo, Soso voltou com Felipe, Alan Ruiz e Zé Roberto nas vagas de Ítalo, Pedro Vilhena e Fábio Matheus. Posteriormente, Lucas Lima foi escolhido para substituir Fabricio Domínguez.

"Na segunda metade, o time foi uma amostra de personalidade diante das adversidades. O adversário estava muito atrás, foi complexo quebrar esse bloco. Mas acho que por insistência e pela estrutura de peças que trocamos, conseguimos uma vitória merecida", continuou o treinador.

Depois de conseguir a segunda vitória seguida na Copa do Nordeste, o Sport volta suas atenções para o Pernambucano. Líder da competição com 18 pontos, o Leão encara o Porto, sábado (16), às 16h30, na Arena de Pernambuco.

