Mariano Soso celebra vitória com "autoridade" e exalta mentalidade de atletas do Sport

Para alguns torcedores, os três pontos conquistados pelo Sport diante do Vila Nova, na noite desta sexta-feira (26), na Arena de Pernambuco, vieram diante da melhor apresentação do clube na temporada. Com um gol em cada tempo, o Leão fez valer o mando de campo com autoridade para alcançar a segunda vitória seguida na Série B

Como não poderia ser diferente, o técnico Mariano Soso exaltou a atuação do Sport, após a vitória do time sobre o Vila Nova, na noite desta sexta-feira (26), na Arena de Pernambuco. Com uma boa apresentação, o Leão bateu os goianos por 2x0 e chegou ao segundo triunfo consecutivo na Série B, mantendo os 100% de aproveitamento. De acordo com o treinador argentino, perante os goianos, o resultado foi construído com "autoridade".

"Dou parabéns ao grupo de jogadores pelo jogo que fizeram hoje (sexta). Eu acho que foi uma vitória muito bem construída e alcançada com autoridade. Foi um jogo intenso e eu acho que eles interpretaram o nível de jogo, a execução foi boa", iniciou.

"Na primeira metade tivemos domínio e controle. No segundo tempo, a equipe identificou muito bem a necessidade do jogo e deu respostas efetivas. Eu sempre divido com vocês que é fácil, simples, construir um presente com esse grupo de jogadores. São atletas qualificados, e eu acho que é consequência da tarefa diária", prosseguiu.

Outro ponto enfatizado pelo treinador do Sport é a mentalidade vencedora do grupo. Contra o Vila Nova, por exemplo, após desperdiçar boa oportunidade de gol no primeiro tempo, o atacante Gustavo Coutinho foi flagrado afirmando que iria deixar sua marca na partida. E assim foi feito. O camisa 9 foi o autor do segundo gol do Leão na partida.

"Os jogadores que compõem o plantel têm essa mentalidade. Nós falamos muito de que temos que alcançar a superação diária. Temos um compromisso de transferir isso para a competição. Eu, como treinador, tento fazer que eles sejam melhores, tento melhorar o dia a dia. Sinto que estou com pessoas consistentes, de valores claros. Isso é um motivo de celebração", pontuou.

