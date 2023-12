A- A+

SPORT Mariano Soso chega mais cedo ao Recife para assumir o comando do Sport Treinador argentino dá início a uma imersão intensa no Leão antes do início da pré-temporada

Mariano Soso, recém-contratado técnico do Sport, chegou ao Recife nas primeiras horas desta terça-feira (19). Originalmente programado para se apresentar na véspera do início da pré-temporada, marcada para 27 de dezembro, o técnico de 42 anos, que antes comandava o Foot Ball Club Melgar, do Peru, adiantou sua chegada para se dedicar de imediato a diversos aspectos do clube, intensificando sua adaptação e processo de aprendizado da língua portuguesa.

Junto com o treinador, também desembarcaram na capital pernambucana os auxiliares Diego Bujan e Daniel Morales. Já o preparador de goleiros Robinson Puebla e o preparador físico Juan Manuel Lopez estão previstos para chegar ao Recife durante a pré-temporada.

“Em primeiro lugar muito feliz de retornar, já com o objetivo de iniciar tarefas dentro do processo de adaptação. Temos muito trabalho pela frente e vamos fazê-lo com total seriedade, esse é o motivo por estarmos aqui. Aprofundarei-me na interação junto aos setores, estarei no centro de treinamento, para que possamos nos preparar da melhor maneira possível”, destacou Mariano Soso.

Soso esteve pela primeira vez no Recife entre os dias sete e nove de dezembro, quando foi oficialmente apresentado à torcida. Durante sua visita, teve a oportunidade de conhecer a Ilha do Retiro e as instalações do centro de treinamento. A escolha de Mariano Soso para o comando técnico do Sport foi feita de acordo com o perfil considerado adequado pelo comitê gestor de futebol, destacando suas características, como proposta de jogo, imposição e atenção às categorias de base.



Veja também

