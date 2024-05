A- A+

Sport Mariano Soso elogia consistência do Sport na goleada aplicada diante do Brusque Leão venceu por 4x1, neste sábado (11), na Arena de Pernambuco e é líder da Série B

No futebol é possível vencer sem convecer. Também há possibilidade de ganhar sem ser necessariamente superior ao longo de todos os 90 minutos. Mas a maneira que definitavamente é a mais segura para se conquistar uma vitória é a de conseguir sustentar o bom desempenho durante todo o jogo. E foi sendo superior ao Brusque em quase todos os recortes da partida, que o Sport construiu o placar de 4x1, neste sábado (11), na Arena de Pernambuco. Mariano Soso, treinador da equipe rubro-negra, valorizou a capacidade de se manter no mesmo nível diante dos catarinenses.

“Em primeiro lugar, tenho que parabenizar o grupo de jogadores que fizeram um grande jogo hoje, reforçando nossa identidade e colocando o Sport na liderança e, principalmente, uma equipe que assumiu o protagonismo de jogo e que sustentou sua produção, o que é muito importante para nós", disse.

Líder do campeonato com 12 pontos, com quatro vitórias e quatro partidas, o Leão da Ilha do Retiro é o único time que se mantém invicto na atual edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o treinador argentino, o atual sucesso da equipe que foi campeã pernambucana, que lidera a segundona e segue viva na briga pelo título da Copa do Nordeste vem da força coletiva.

“É muito satisfatório, acho que a força desse projeto vem do coletivo. Esse grupo de jogadores dá sentido a isso (bom momento dentro de campo). As mudanças, as competições internas, as escolhas das titularidades dos jogos anteriores e daqueles que foram para o banco, quando eu falo que temos uma expressão coletiva, que cada jogador tem um papel significativo para construir as atuações baseada no coletivo", elogiou.

"Eu acho que o jogo de hoje reflete o trabalho. Thyere falava no vestiário sobre essas semanas consecutivas e dessa tentativa de ser melhor a cada semana. É grupo com perfil de humildade, de trabalho e que é disponível para aprender", complementou.

Próximo jogo

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (15), quando visita o Ituano-SP, no Estádio Novelli Junior, em Itu. O confronto coloca os dois opostos na tabela de classificação. Enquanto o Leão está com 100% de aproveitamento, a equipe paulista perdeu todos os jogos e é o lanterna do certame.





