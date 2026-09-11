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Sport Mariano Soso elogia entrega de atletas do Sport contra Ponte Preta: "Me deixa entusiasmado" Treinador estreou um dia após chegar ao clube e afirmou que trabalho para jogo foi feito na base da teoria

O técnico Mariano Soso destacou a entrega dos jogadores na vitória sobre a Ponte Preta, na noite desta quinta-feira (10). Com apenas um dia de trabalho junto ao grupo, o treinador destacou que pouco pôde fazer para implementar qualquer tipo de filosofia no elenco. O argentino afirmou que para o duelo válido pela 27ª rodada, o trabalho foi realizado na base da teoria.

"Foi um jogo que tivemos que fazer muito planejamento teórico, pois não tivemos tempo para treinar. Só tive um treino com eles. Os jogadores manifestaram uma mudança de atitude do time, principalmente aqueles que fizeram muito esforço e respeitaram o plano de jogo", salientou.

Soso ainda ressaltou a forma que o plantel leonino teve facilidade para entender suas ideias em um curto intervalo de tempo. O comandante relatou estar "entusiasmado" pelo que pode construir nas 11 rodadas que restam na Segundona.

"Eles tiveram uma humildade muito grande. Respeitaram muito o que coloquei para eles e tiveram boa interação. Foi uma vitória que me deixa entusiasmado, é um grande ponto de partida. Nosso objetivo é ter um Sport que contagie nossa torcida nesta reta final (de Série B)", enfatizou.

Passado o jogo com a Ponte Preta, Soso terá quatro dias para implementar um pouco mais de sua filosofia no elenco do Sport. O Leão volta a entrar em campo na próxima terça-feira (15). Na ocasião, o time pernambucano terá confronto direto na briga pelo G-6. Às 21h30, visita o CRB, no Rei Pelé, pela 28ª rodada.

Enquanto a equipe da Ilha do Retiro é a nona colocada, com 41 pontos, os alagoanos estão uma posição acima, com 42 pontos.

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