Sport Mariano Soso elogia postura de jogadores do Sport contra o Atlético-MG: "foram valentes" Treinador argentino vê série aberta, mas exalta força do Galo sob o comando de Gabriel Milito

A derrota para o Atlético-MG não deve deixar marcas negativas no Sport. Após o revés por 2x0, na Arena MRV, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Mariano Soso elogiou o desempenho do time, apesar do Leão ter sido amplamente dominado pelo Galo, e garantiu tirar lições positivas para a sequência da temporada.

"Tivemos a consciência de equipe que enfrentamos, da complexidade do confronto de hoje. É uma equipe que divide a intenção com a gente quanto a posse de bola. No primeiro tempo tivemos dificuldades, mas no segundo tempo a equipe melhorou com a troca posicional, com Fabricio dobrando pela direita. Colocamos Lucas Lima por dentro e Tití no meio. Acho importante que essa derrota doa, é uma série aberta", iniciou.

"Acredito que os jogadores foram valentes para tentar impor nossa ideia. Eu falo muito de identidade de jogo, e a equipe teve a intenção de jogo que nos caracteriza. É de valorizar positivamente isso", salientou Soso.

Para explicar a postura do Sport na partida, o treinador argentino fez questão de exaltar a força do Atlético-MG. Desde que Gabriel Milito assumiu o comando da equipe alvinegra, o Galo ainda não perdeu na temporada. Em dez jogos, são sete vitórias e três empates.

"Adotamos uma postura de jogo propositiva contra uma equipe onde a correlação de força é complexa. Eles têm muito investimento, tem uma variação positiva de jogo coletivo com seu treinador. O treinador deles tem argumentação para estar liderança Série A, protagonizando na Copa Libertadores", pontuou.

