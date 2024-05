A- A+

Sport Mariano Soso exalta entrega do time, mas freia euforia no Sport: "A caminhada é longa" Treinador elogiou comportamento defensivo da equipe, principalmente no segundo tempo, contra o Coritiba

A vitória sobre o Coritiba fez o Sport encerrar uma sequência de dois jogos longe do Recife. Depois de encarar um jogo de alta intensidade, onde foi derrotado pelo Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil, na última terça-feira, o Leão pouco pôde se preparar para encarar o Coxa, pela Série B, no Couto Pereira. Fato comentado pelo técnico Mariano Soso, ao celebrar os três pontos conquistados como visitante.

“A equipe jogou depois de um jogo de alta intensidade, como foi contra o Atlético-MG. Tivemos um tempo curto para se preparar, foi uma preparação teórica. Foi uma vitória importante, pela condição do adversário, um adversário direto pelo objetivo da Série A. A caminhada é longa, mas está dando certo, e acho que com passos sólidos”, enfatizou.

Embora a torcida esteja acostumada a ver um Sport propositivo sob o comando de Soso, perante o Coritiba o clube precisou sofrer na maior parte do jogo para conseguir os três pontos. Principalmente na segunda etapa. O sistema defensivo teve que trabalhar para garantir a terceira vitória seguida na Série B.

“Tivemos uma primeira metade com controle de bola, boa construção, e comportamentos ofensivos que identificam esse Sport. A segunda metade foi sem tanta posse de bola, mas com princípios que compõem o time em momentos defensivos. Defendemos muito bem”, salientou.

“O nosso modelo de jogo está continuamente em evolução, em desenvolvimento, mas temos que solidificar. Tivemos uma amostra de personalidade e de organização enquanto a construção de jogo e de organização defensiva, diante de um adversário que respeito muito pela qualidade dos jogadores”, finalizou.

Com a vitória sobre o Coritiba, o Sport pulou para a liderança da Série B, com nove pontos. Ao menos de forma provisória. A depender dos resultados da rodada, o Leão pode ser ultrapassado por Santos, Chapecoense e Operário-PR. O time da Ilha do Retiro volta a campo apenas no próximo final de semana, quando no sábado (11), recebe o Brusque, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada.

Veja também

Campeonato Português Sporting conquista seu 20º título português após derrota do Benfica