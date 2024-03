Mariano Soso exalta vitória do Sport em gramado irregular em Teresina: "Fortalece nossa confiança"

A- A+

Para sair com os três pontos diante do Altos-PI, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (6), o Sport teve que superar um adversário a mais: o gramado do Lindolfo Monteiro. Castigado pelas chuvas que caem em Teresina nos últimos dias, o campo de onde o Jacaré manda suas partidas está longe das condições ideais. Fato que fez o técnico Mariano Soso exaltar, ainda mais, o triunfo rubro-negro.

No início da semana, inclusive, a diretoria leonina chegou a solicitar a mudança do local da partida para o Albertão, mas viu o pedido ser recusado pela CBF.

"Quero dar parabéns aos nossos jogadores, que entenderam bem a necessidade do jogo. Jogamos em um campo irregular, que não permite muito a troca de passes. Vencer em um campo desse fortalece nossa confiança, ", inicou o técnico argentino.

"No primeiro tempo, acho que o Sport teve autoridade, fomos melhor que o adversário. Na segunda parte, jogamos sem a bola, tentamos encurtar os espaços e direcionar um ataque mais direto", completou.

Com os três pontos conquistados sobre o Altos, o Sport recuperou a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. O Leão agora soma dez pontos, um a mais que o vice-líder River-PI, e dois a mais que o Maranhão, primeiro time fora da zona de classificação.

Nesta quinta-feira (7), o Rubro-negro descansa e volta para o Recife no período da tarde. Na sexta (8), treina de olho no Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, marcado para sábado (9), no Arruda, pela semifinal do Estadual.

