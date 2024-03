A- A+

Sport Mariano Soso minimiza saída de Lucas Ramon do Sport: "não vai debilitar nosso grupo" Treinador conta com Pedro Lima, Roberto Rosales e Fabricio Domínguez para a posição

Depois do empate em 2x2 com o Náutico, o técnico Mariano Soso comentou a saída do lateral-direito Lucas Ramon, do Sport. Segundo o treinador rubro-negro, a quantidade de opções para o setor não vai "debilitar" o elenco visando a sequência da temporada. O jogador deixou o clube em comum acordo com a diretoria.

"Nós achamos que temos alternativas para cobrir e resolver a lateral direita da equipe. Temos Pedro Lima, Rosales, Fabricio Domínguez que também joga na posição. O jogador teve a vontade de sair, isso não vai debilitar o nosso grupo", comentou Soso.

Lucas Ramon foi o primeiro reforço anunciado pelo Sport para a temporada 2024, após boa Série B pelo Mirassol no ano passado. Na oportunidade, chegou para ser titular da posição. Entretanto, com a ascensão de Pedro Lima, o atleta de 29 anos acabou sendo preterido e ainda viu Roberto Rosales subir degraus na briga por um espaço.

Com a camisa do Sport, Lucas Ramon foi acionado em apenas sete partidas, sendo seis como titular. A última aconteceu no Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, no último sábado (16). Na ocasião, entrou nos acréscimos do empate sem gols, em jogo que o uruguaio Fabricio Domínguez foi o escolhido para atuar do lado direito.

