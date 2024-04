A- A+

Sport Mariano Soso rasga elogios ao elenco do Sport: "Estou diante de uma equipe muito comprometida" A conquista do Campeonato Pernambucano é apenas o segundo título do argentino na carreira

Técnico que veio como uma aposta da diretoria do Sport para 2024, o argentino Mariano Soso conquistou seu primeiro título com a camisa rubro-negra com apenas quatro meses de trabalho no clube. Os méritos do título Pernambucano e todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, o treinador divide com o atual elenco leonino.

"Estou diante de uma equipe muito comprometida com o modelo de jogo, que estão abertos para novas aprendizagens. O encontro com atletas que têm respeito com o treinador, com a ideia de jogo, para construir juntos isso, hoje, em esse mundo atual, para mim é muito significativo", disse.

Apesar de reconhecer os pontos positivos e comemorar a recente conquista, o treinador ainda enxerga pontos que precisam ser melhorados na equipe e projeta a necessidade de continuar evoluindo. “Nós temos que continuar essa construção e solidificar os comportamentos em campo. Eu valorizo isso - conquistas -, mas acho que tem mais à frente. Temos que tomar o compromisso de sermos consistentes defensivamente, de evoluir a construção de jogo, de finalizar melhor as jogadas, hoje o time errou, mas pôde finalizar", começou.

“Eu acho importante que a equipe alcance uma evolução permanente. Eu falei mais de uma vez que a autoridade se alcança quando a equipe mantém o nível em que atua por mais tempo possível”, concluiu.

O Sport não tem muito tempo para festejar e precisa retomar o foco nas outras competições. Na próxima quarta-feira (10), o Sport recebe o Ceará, confronto válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto terá a presença do público, com a bola rolando a partir das 21h30, na Arena de Pernambuco.





Veja também

Sport Pedro Lima comemora primeiro título como profissional e elogia apoio da torcida do Sport: "surreal"