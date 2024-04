A- A+

Sport Mariano Soso se mostra feliz com desempenho do Sport, mas cobra mais capricho na finalização Apesar de ser melhor em campo por quase 90 minutos, Leão sofreu nos minutos finais da partida

Na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B 2024, o Sport iniciou com o pé direito e bateu a equipe do Amazonas, neste sábado (20), pelo placar de 3x2, na Arena da Amazônia. Apesar de ter mandado em quase todo o jogo e ter tido as melhores chances ao longo dos mais de 90 minutos, o Leão ainda sofreu na reta final da partida. Para o treinador Mariano Soso, a equipe Rubro-negra precisa ser mais efetiva para não dar margem aos adversários.

"Acho que não colocamos o jogo de hoje em nenhum momento em perigo. Sim, precisamos ser uma equipe mais efetiva na finalização, para não sofrer nos últimos minutos dos jogos", disse o treinador.

O Sport estreou na Segundona sem três dos seus titulares, Rafael Thyere, Lucas Lima e Alan Ruiz. Mesmo assim, conseguiu propor o jogo e teve mais a bola ao longo de mais da metade da partida. Apesar de perder a espinha dorsal, o treinador gostou do que viu em campo.

"Estou contente pela produção da equipe e parabenizo nossos jogadores que fizeram uma muito boa partida. Tivemos ações melhores do que o adversário, mesmo em um campo muito complexo, em um clima muito complexo e em uma semana que houve muitas mudanças (no time titular)", analisou.

Porém, o Leão suou um pouco mais do que o previsto na reta final, inclusive sofrendo um gol já nos acréscimos da partida. Para o técnico, na segunda metade do segundo tempo, o Sport foi empurrado pela equipe adversária na base mais de imposição de ritmo.

"Até aos 25 minutos do segundo tempo, a equipe teve controle do jogo, poderíamos até ter aumentado a vantagem no placar. Mas depois disso, o time jogou em um bloco médio e eu acho que cada jogo nos deixa uma lição e hoje, o adversário, não com tanta claridade, mas com mais vontade, começou a jogar mais perto do nosso goleiro".

O próximo confronto do Sport acontece na próxima sexta-feira (26). O Rubro-negro recebe a equipe do Vila Nova, ainda com o estádio vazio devido a punição do STJD.



