SPORT Mariano Soso, técnico do Sport, antecipa retorno ao clube para intensificar adaptação Decisão estratégica busca mergulho profundo na cultura e setores do clube, acelerando processos e fortalecendo preparação para a temporada

O recém-anunciado técnico do Sport, Mariano Soso, antecipou o retorno ao clube para a temporada de 2024. Originalmente agendado para 26 de dezembro, um dia antes da reapresentação rubro-negra, o desembarque do argentino está marcado para a próxima segunda-feira (18).



O técnico esteve no Recife entre os dias 7 e 9 de dezembro para a apresentação oficial. A decisão de antecipar o regresso visa acelerar a adaptação ao ambiente do clube, permitindo uma imersão mais profunda nos departamentos e intensificando o contato presencial com o comitê gestor de futebol.

O técnico deseja conhecer detalhadamente todos os setores do Sport e a cultura institucional. Além disso, a antecipação possibilitará a presença durante a preparação do time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, contribuindo para uma integração mais completa.

O diretor de futebol, João Marcelo Barros, destacou a importância dessa antecipação para otimizar o trabalho em 2024 e ressaltou que, apesar do contato remoto constante, a presença física de Soso contribuirá significativamente para os objetivos traçados, incluindo a familiarização com a língua portuguesa.

“Partiu do próprio Mariano Soso essa antecipação do retorno dele, que quer se debruçar sobre todo o clube, os setores, a cultura institucional. Estamos em contato constante com ele, com a comissão técnica, a fim de qualificar e otimizar o trabalho de 2024, mas naturalmente iremos intensificar ainda mais isso com o contato presencial”, afirmou João Marcelo Barros.

Ao retornar ao Recife, o treinador argentino terá ao lado os auxiliares Diego Bujan e Daniel Morales, juntamente com o preparador de goleiros Robinson Puebla e o preparador físico Juan Manuel Lopez.



