Sport Mariano Soso valoriza domínio do Sport em campo no clássico e provoca: "a casa fica em ordem" Leão eliminou o Santa Cruz nas disputas de pênaltis, neste sábado (16), na semifinal do Pernambucano

Pressionado pelas fracas atuações passadas, o Sport entrou pressionado no jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano diante do Santa Cruz, neste sábado (16). Dentro de campo na Arena de Pernambuco, a equipe rubro-negra teve mais a posse de bola e criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu resultar isso em vantagem no marcador e precisou decidir a vaga na final nos pênaltis, onde saiu vencedor pelo placar de 5x3, com Caíque França brilhando. Mesmo com toda a dificuldade de conquistar a classificação, o treinador Mariano Soso enxerga que o Leão foi superior e o resultado merecido.

"Nós fomos melhores que o Santa Cruz e a classificação é uma recompensa - pelo trabalho produzido em campo - e a casa fica em ordem", disse o técnico argentino do Sport.

Desde o primeiro minuto do jogo, o Sport adotou a postura de pressionar o Santa Cruz em busca do gol. Na primeira etapa, o goleiro tricolor produziu algumas boas defesas em finalizações de Romarinho e Gustavo Coutinho. Por outro lado, o Santa chegou a produzir algum susto, como foi o lance da finalização de fora da área de Matheus Melo que passou perto. "No primeiro tempo tivemos jogadas para alcançar a vantagem, mas a equipe também sofreu com o passe por dentro, já que o Santa estava fechado e preparado para roubar e atacar", relatou o treinador rubro-negro.

Na volta para o segundo tempo, a postura rubro-negra permaneceu a mesma e certos momentos sofrendo até pouco defensivamente. O Sport chegou a balançar as redes com Barletta, mas o gol foi anulado pelo VAR, que precisou de uma demorada revisão. Para Soso, a interrupção de quase 15 minutos quebrou o ritmo do Sport. "Acho que na segunda metade nós podíamos impor nosso jogo de ataque pelos lados, com as jogadas entre os laterais e os pontos, mas não tanto por dentro. Acredito que a parada do jogo - revisão de 14 minutos do VAR - não foi favorável à nós, estávamos melhor que o adversário, fizemos o gol, mas quase 15 minutos de parada não foi bom, não há uma justificativa", analisou.

Igualmente ao último jogo diante do Murici, pela segunda rodada da Copa do Brasil, o Sport precisou definir a classificação na decisão dos pênaltis. E em todas as dez cobranças batidas, o Leão mantém o 100% de aproveitamento, avançando em ambas competições. Mesmo com a torcida ficando na bronca por tanto sofrimento para avançar, Soso prefere valorizar a produção do time nos últimos jogos. "Acho que foi uma partida complexa e valorizo principalmente a classificação, sempre no sentido da produção da nossa equipe. Hoje novamente demos respostas significativas de frente aos objetivos que temos", declarou.

