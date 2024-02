Mariano Soso vê Sport em "consolidação" e exalta grupo após vitória sobre Treze

A- A+

A vitória por 3x1, de virada, sobre o Treze-PB, foi celebrada pelo técnico Mariano Soso. Mais do que o placar em si, o treinador exaltou a atuação da equipe diante dos paraibanos, na noite desta sexta-feira (9), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Segundo o comandante rubro-negro, aos poucos o time está consolidando a forma de atuar planejada no dia a dia.

“Acho que o jogo de hoje, principalmente, mostrou domínio e controle sobre o adversário, e coloca a equipe em uma consolidação quanto a princípio de jogo”, iniciou.

“Eu acho que defensivamente a transição, que é um momento de jogo, merece uma melhora significativa. Mas, hoje, a equipe nos mostrou maior consistência defensiva. O adversário não teve situações de gols tão claras como aconteceu em outros jogos”, seguiu.

Na partida desta sexta-feira, Soso optou por acionar Lucas André na vaga de Fábio Matheus na cabeça de área rubro-negra. Questionado sobre a modificação, o treinador afirmou que mudanças na equipe podem ser feitas de acordo com a equipe adversária.

“A formação sempre vai estar vinculada ao rendimento que vejo nos treinos, além da demanda, da exigência de cada jogo e do perfil do adversário. A força deste projeto desportivo se encontra no coletivo e no modelo de jogo, independente de quem execute este modelo”, salientou Soso.

Passada a vitória contra o Treze, o Sport volta a entrar em campo na Quarta-Feira de Cinzas (14). Na ocasião, vai visitar o Itabaiana, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

