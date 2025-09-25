Qui, 25 de Setembro

Paralimpíadas

Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica

A brasileira foi a melhor na decisão da classe RP3

Marina Dias garantiu o bicampeonato da classe RP3 do Mundial de escalada paralímpicaMarina Dias garantiu o bicampeonato da classe RP3 do Mundial de escalada paralímpica - Foto: IFSC / Divulgação

A brasileira Marina Dias conquistou, nesta quinta-feira (25), o bicampeonato da classe RP3 (atletas com limitações de alcance, força e potência) do Mundial de escalada paralímpica, que foi disputado em Seul (Coreia do Sul).

Na grande decisão, a paulista defendeu seu título ao alcançar a agarra 45, o suficiente para garantir o ouro. A americana Nat Vorel ficou com a prata (agarra 41), enquanto a japonesa Momoko Yoshida completou o pódio com o bronze, alcançando 38+ (quando o atleta ultrapassa a agarra 38 e inicia o movimento para a próxima).

“Esse bicampeonato era o meu objetivo desde o ano passado. Desde o título de 2023, não venci mais competições internacionais, mas me dediquei muito para chegar até aqui. Esse resultado é consequência do trabalho feito junto com minha equipe técnica, a quem agradeço muito”, declarou Marina.

Com o ouro da atleta paulista, o Brasil encerrou a competição com duas medalhas. A outra conquista foi a prata do paranaense Eduardo Schaus na classe AU2.

