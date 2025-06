A- A+

Leia também

• Mariners DEV vence Pernambucano e conquista título inédito

• Recife Mariners Dev e Caruaru Wolves decidem final do estadual de futebol americano neste domingo

Em uma partida acirrada e repleta de emoção, o Mariners DEV, equipe de desenvolvimento do Recife Mariners, venceu neste domingo (8) o Caruaru Wolves na final do Campeonato Pernambucano de Futebol Americano, conquistando um título inédito para a categoria de base dos Azuis, com o placar de 21 a 20.

O jogo foi realizado no Estádio Ademir Cunha, em Paulista, no Grande Recife. A equipe da capital pernambucana começou abrindo o placar e dominou a partida durante todo o primeiro tempo. Na volta do intervalo, o time de Caruaru chegou a empatar, mas prevaleceram o trabalho e o planejamento tático do head coach dos Recife Mariners, Heitor Medeiros.

“Foi um jogo bem disputado. O pessoal do Wolves trouxe várias novidades que não haviam mostrado no primeiro jogo. Foi um grande desafio. Foi bom ver a entrega do time até o final, a evolução que tivemos também. Estou muito feliz por todos, pela forma como nos mantivemos na partida”, ressaltou o treinador dos Azuis.

“O resultado de hoje, ser campeão, mostra que nosso trabalho está no caminho certo e que estamos colhendo os frutos desse esforço”, complementou o presidente do Time da Cidade, Roberto Lemos.

MVP

Apontado por Heitor Medeiros como o melhor atleta em campo, Sávio Lima celebrou a vitória como a realização de um sonho.

“É um sentimento muito profundo para mim, porque venho de uma cidade do interior do Maranhão e sempre sonhei em jogar esse esporte. Eu disse a mim mesmo: ‘vou jogar esse esporte’. E hoje, ser campeão com o Mariners é um sonho realizado. Conduzi o ataque, mantive a cabeça no lugar e joguei até o final”, completou o jogador.

Próximos passos

A equipe principal do Recife Mariners se prepara para estrear na Superliga de Futebol Americano, o campeonato nacional da modalidade. Segundo o presidente Roberto Lemos, o atual campeão nacional deve iniciar a temporada em julho.

Veja também