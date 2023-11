Mariners e Fortaleza Tritões disputam final da Conferência Nordeste da Liga de Futebol Americano

A- A+

Recife Mariners e Fortaleza Tritões disputam a grande final da Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano neste domingo (12), na Arena de Pernambuco, às 14h. O time vencedor segue direto para os playoffs nacionais com vaga na semifinal, previsto para acontecer nos dias 25 ou 26 de novembro. A partida será contra o vencedor da Conferência Sul.

“O jogo deste domingo reúne duas equipes que fizeram uma excelente temporada. A Arena de Pernambuco, nosso complexo esportivo multiuso público, será palco de um grande espetáculo para todos os torcedores de futebol americano do Nordeste. Esse evento atrai torcedores engajados por um esporte que vem crescendo bastante no País”, destacou o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Coelho.

Ambas equipes chegam ao jogo invictas na competição. Os ingressos estão disponíveis no site do Recife Mariners e custam R$ 30, e também será possível encontrá-los à venda no local. Em cada ticket é possível encontrar um número que será sorteado no intervalo do confronto, dando prêmios ao dono do bilhete. Crianças de até 10 anos, idosos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita. O estacionamento na Arena será o Azul e a taxa de permanência não será cobrada.



O forte atrativo para a final é a presença de Carlinhos Bala, ex-jogador de futebol com passagens por Náutico, Santa Cruz e Sport, no Recife Mariners. O atleta foi anunciado pela equipe pernambucana em agosto deste ano e, ao lado dos companheiros, tenta ocupar o espaço principal do esporte no Brasil.

Veja também

Futebol Presidente da CBF processa John Textor após críticas do dono da SAF do Botafogo a arbitragem