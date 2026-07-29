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FUTEBOL AMERICANO Recife Mariners celebra 20 anos de existência com estreia em Ipojuca pela Superliga Equipe enfrenta o Ceará Sabres no domingo (2), no Estádio Antônio Dourado Neto

Em clima de comemoração pelos 20 anos de sua história, o Recife Mariners fará sua estreia como mandante no Estádio Antônio Dourado Neto, em Ipojuca, no duelo contra o Ceará Sabres, pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano, no próximo domingo (2).

Fundado em 2006, o Recife Mariners é apoiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

O time da capital costuma sediar seus jogos na Arena de Pernambuco, mas possui partidas e eventos históricos em outros grandes palcos, como o Arruda e o estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Fortalecimento da modalidade

O presidente do clube, Roberto Lemos, comentou sobre a importância de levar a equipe para atuar em Ipojuca, como forma de incentivo ao crescimento do esporte no estado.

"O Mariners tem como missão levar o FA para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado”, iniciou."Esperamos que as famílias, os apaixonados por esporte e aqueles que querem conhecer o futebol americano façam parte dessa festa", completou.

Sequência da temporada

O Recife Mariners vem de vitória na abertura da Superliga contra a equipe paraibana João Pessoa Espectros. "A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais", explicou o head coach Heitor Medeiros

A partida contra o Ceará Sabres será às14h e os interessados podem adquirir os ingressos no site do próprio clube. Crianças até 8 anos e idosos com 65 anos ou mais possuem entrada gratuita.

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