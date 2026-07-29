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FUTEBOL AMERICANO

Recife Mariners celebra 20 anos de existência com estreia em Ipojuca pela Superliga

Equipe enfrenta o Ceará Sabres no domingo (2), no Estádio Antônio Dourado Neto

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O recife Mariners ganha cada vez mais espaço no cenário nacional, se consolidando como uma das principais equipes de futebol americano do paísO recife Mariners ganha cada vez mais espaço no cenário nacional, se consolidando como uma das principais equipes de futebol americano do país - Foto: Jayme Marques/MCTI

Em clima de comemoração pelos 20 anos de sua história, o Recife Mariners fará sua estreia como mandante no Estádio Antônio Dourado Neto, em Ipojuca, no duelo contra o Ceará Sabres, pela segunda rodada da Superliga de Futebol Americano, no próximo domingo (2).

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Fundado em 2006, o Recife Mariners é apoiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

O time da capital costuma sediar seus jogos na Arena de Pernambuco, mas possui partidas e eventos históricos em outros grandes palcos, como o Arruda e o estádio Esportes da Sorte Aflitos.

Fortalecimento da modalidade

O presidente do clube, Roberto Lemos, comentou sobre a importância de levar a equipe para atuar em Ipojuca, como forma de incentivo ao crescimento do esporte no estado.

"O Mariners tem como missão levar o FA para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado”, iniciou."Esperamos que as famílias, os apaixonados por esporte e aqueles que querem conhecer o futebol americano façam parte dessa festa", completou.

Sequência da temporada

O Recife Mariners vem de vitória na abertura da Superliga contra a equipe paraibana João Pessoa Espectros. "A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais", explicou o head coach Heitor Medeiros

A partida contra o Ceará Sabres será às14h e os interessados podem adquirir os ingressos no site do próprio clube. Crianças até 8 anos e idosos com 65 anos ou mais possuem entrada gratuita.

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