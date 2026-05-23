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Futebol Maringá x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série C Dogão e Cobra Coral se enfrentam neste sábado (23), às 19h30, no Paraná

O Santa Cruz tem a oportunidade de se estabelecer entre os mais bem colocados da Série C 2026. Para isso, precisa sair com um bom resultado do estádio Willie Davids, diante do Maringá, neste sábado (23), a partir das 19h30.

Vindo de duas vitórias consecutivas, a Cobra Coral está na décima posição com dez pontos. O adversário está na quinta colocação com apenas dois pontos a mais, o que transforma o duelo no famoso ‘jogo de seis pontos’.

Empolgado pelo momento de ‘virada de chave’, o elenco tricolor terá um teste de fogo pela frente. Autor de um dos gols na vitória sobre o Volta Redonda, o volante Pedro Favela diz que acredita em uma partida muito intensa, mas afirma que confia na vitória.

“Já vimos que é um time [Maringá] de muita intensidade, vai ser uma briga intensa de segunda bola, por espaços e eu acho que nós podemos sair desse jogo com a vitória”, projetou Pedro Favela.

O duelo contra a equipe do interior do Paraná requer bastante cuidado. O Dogão, como também é conhecido, não tem meio termo e é reconhecido por um forte ataque e uma defesa frágil.

Intensidade

A equipe de Moisés Egert apresenta o ataque mais efetivo da competição com 17 bolas nas redes, enquanto, ao mesmo tempo, tem a pior defesa, sofrendo 18 gols. Para explicar isso, na penúltima rodada foi goleado por 5x0, dentro de casa, para o Guarani, mas se recuperou e venceu o Ypiranga por 4x1, no Rio Grande do Sul, no último compromisso.

“Sabemos que é um time que faz muitos gols, mas do mesmo jeito que ele faz, acaba tomando também. Então, acho que o professor vai passar a melhor forma de jogar, ainda mais por estarmos fora de casa, mas é claro que a gente vai em busca dos três pontos”, analisou o volante Pedro Favela.

Mudanças

Para esse confronto, o Santa Cruz tem quatro desfalques. Os atacantes Everaldo e Vitinho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O volante Silva e o lateral-direito Thiago Ennes estão preservados.

O setor ofensivo deve contar com as entradas de Patrick Allan e Marquinhos. Na volância, Léo Costa aparece como a principal opção. Eurico deve seguir fazendo a lateral.

Em uma última opção, já mudando um pouco o desenho tático da equipe, Fabinho pode ser acionado e o Tricolor terá um esquema com três volantes - sem meia de origem -, com o experiente jogador fazendo o corredor direito.

Ficha técnica



Maringá: Guilherme Neto; Jhow, Gabriel Travassos e Cauã Tavares; Paulinho (Danielzinho), Lucas Bonifácio, Ronald Camarão e Guilherme Pira; Negueba, Caíque Cálito e Giovane. Técnico: Moisés Egert.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Eurico, William Alves, Jefferson (Matheus Vinícius) e Zé Mário; Léo Costa, Pedro Favela e Patrick Allan; Ronald, Marquinhos e Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio Willie Davids (Maringa/PR)

Horário: 19h30

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira (ambos SP)

Transmissão: SportyNet



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