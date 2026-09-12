Maringá x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

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Mais um passo será dado em direção à linha de chegada, mas o obstáculo pela frente promete ser um dos mais desafiadores da jornada. Em duelo de líderes do Grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz visita o Maringá, no Willie Davids, neste sábado (12), às 19h30, para se isolar na dianteira da chave.

Vencedores na primeira rodada, Santa e Maringá dividem a liderança com três pontos e o mesmo saldo de gol, já que ambos venceram seus duelos contra Botafogo-PB e Floresta, respectivamente, pelo placar de 1x0.

Durante a primeira fase da competição, ainda na oitava rodada, o Santa jogou no palco da próxima partida e saiu com o resultado de 1x1. Pedro Favela marcou para os pernambucanos e Maranhão empatou para o time da casa.

No primeiro encontro, o Santa Cruz entrou em campo com um esquema com três zagueiros e teve sucesso com a estratégia, mas a formação para partida desta tarde tende a mudar bastante, principalmente, pela ausência do atacante Ronald, com uma lesão muscular na perna. Cassiano é o favorito a assumir o posto, embora o técnico Cristian de Souza tenha optado por não confirmar a alteração.

"Treinamos duas formações diferente e vou me preservar para revelar (a escalação) no momento do jogo. Agora é a hora de usar tudo que trabalhamos de estratégias, das mudanças de característica, para achar as melhores soluções", afirmou.

Adversário



O Maringá é o melhor exemplo de equipe que 'gosta e deixa jogar'. Na primeira fase, o Dogão teve a pior defesa de toda a competição, com 30 gols sofridos. Número inferior, por exemplo, aos de Itabaiana e Confiança, equipes que foram rebaixadas. Por outro lado, o time paranaense também teve o segundo melhor ataque, com 32 bolas na rede.



"Será um jogo parelho. O time deles é forte, intenso em casa. Eles gostam de um jogo mais aberto e teremos de ser inteligentes e organizados para estancar o que eles têm de melhor e aproveitar as fragilidades. O Maringá é muito ofensivo, com bastante jogadores de velocidade e força do meio para frente. Temos de saber o tempo de pressionar, de baixar o bloco defensivo, ganhando os duelos para conter a equipe deles", observou o treinador.



Ficha técnica

Maringá: Guilherme Neto; Jhow, Ronald, Wendel Lomar e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio, Adeílson e Paulinho; Negueba, Ronald Camarão e Caique Calito. Técnico: Ivan Campanari.

Santa Cruz: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Eurico, William Alves, Matheus Vinícius e Alex Ruan; Pedro Favela, Silva e Everaldo; Renato e Eron. Técnico: Cristian de Souza.

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Igor Alves de Moraes (ambos GO)

Quarto árbitro: Marco Antonio Dos Santos (PR)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: SportyNet



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