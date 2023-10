A- A+

Futebol Marino Abreu deve se lançar candidato à presidência do Santa Cruz Atual mandatário do Conselho Deliberativo articulação participação no pleito que ocorre dia 12 de novembro, no Arruda

Atual presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Marino Abreu pode, em breve, trocar o posto e assumir a cadeira do Executivo do clube. O advogado articula lançar uma candidatura para concorrer ao pleito que será realizado no dia 12 de novembro, no Arruda. A informação foi divulgada inicialmente pelo NE45 e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco na noite desta quarta-feira (11).





Segundo apuração, Marino, que fez oposição ao mandato do ex-presidente Antônio Luiz Neto - dirigente que renunciou ao cargo, deixando o posto com Jairo Rocha -, está buscando apoio político para formar a chapa e já conversou com algumas lideranças do clube. Além dele, nomes como Josenildo Dody, Albertino dos Anjos e José Neves Filho já comentaram recentemente sobre a possibilidade de participarem da eleição.



Ao lado de Rocha, Marino formalizou um acordo para antecipar as eleições, que antes ocorreriam em dezembro. O presidente em exercício do Executivo, inclusive, chegou a dizer, em entrevista à Folha, que já contava com a possibilidade de o atual mandatário do Deliberativo se lançar candidato.



“Soube que Marino (Abreu, presidente do Conselho Deliberativo) vai ser candidato à presidência. Que seja. Todos podem ser, desde que estejam habilitados para isso. Mas não sou candidato e estou apoiando candidato nenhum no momento”, disse Rocha.

