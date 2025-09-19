Mário Fernandes anuncia aposentadoria do futebol aos 33 anos
Ex-lateral da seleção russa atuou por Grêmio, Internacional, CSKA e Zenit e se despede com mensagem de gratidão
Mário Fernandes confirmou nesta sexta-feira (19) o fim da carreira como jogador profissional. Aos 33 anos, o ex-lateral, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pela Rússia, anunciou a decisão em mensagem publicada pela esposa nas redes sociais.
A última partida do atleta ocorreu em junho de 2024, pelo Zenit. Revelado no São Caetano e destaque no Grêmio, Mário teve passagens de destaque pelo CSKA Moscou, onde jogou por dez anos. Também defendeu o Internacional, mas fez apenas cinco jogos.
Naturalizado russo, viveu o auge da carreira no Mundial de 2018, quando marcou nas quartas de final contra a Croácia. Apesar da trajetória marcada por momentos de brilho e polêmicas, Mário Fernandes encerra sua jornada no futebol agradecendo a Deus e aos clubes que defendeu.