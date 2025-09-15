A- A+

Esporte Escolar Marista São Luís é tetracampeão da Super League em edição que arrecadou toneladas de alimentos Edição do evento contou com o dobro de público do ano passado

A quarta edição da Super League, realizada neste domingo (14), entrou para a história do esporte estudantil no Brasil. Consolidado como o maior campeonato intercolegial do país, o evento reuniu mais de 5 mil pessoas na PSG Academy, no Recife, dobrando o público em relação ao ano anterior.

O grande destaque ficou para o Colégio Marista São Luís, que conquistou o tetracampeonato da competição. A equipe demonstrou superioridade técnica, tornando-se um verdadeiro símbolo da competição. O feito reforça a tradição esportiva da escola e amplia ainda mais sua galeria de títulos, fazendo história como a primeira tetracampeã do torneio.

Além do espetáculo esportivo, a Super League também se destacou pela ação social que movimentou atletas, escolas e torcidas. A campanha de arrecadação de alimentos bateu novo recorde, atingindo a marca de 33 toneladas doadas. O resultado comprova a força da mobilização coletiva em torno do campeonato e o impacto positivo que ele gera para além das quadras.

A organização já confirmou a próxima edição para maio de 2026, ano de Copa do Mundo, com promessas de ser ainda maior. O prêmio total será triplicado, passando de R$ 100 mil para R$ 300 mil. Do valor, R$ 200 mil serão destinados ao campeão e R$ 50 mil para o segundo e terceiro colocados, em um incentivo inédito ao esporte estudantil no país.

Com recorde de público, arrecadação solidária histórica e a consagração do Marista São Luís como tetracampeão, a edição 2025 da Super League mostrou que o torneio é muito mais do que um campeonato: é um movimento de integração, paixão e transformação social, que cresce a cada ano e já se consolida como referência no calendário esportivo nacional.

