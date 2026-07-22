Mark Van Bommel está perto de substituir Rudi Garcia como técnico da Bélgica
Rudi Garcia, que estava à frente da seleção desde o início de 2025, não teve seu contrato renovado para o próximo ciclo
O holandês Mark van Bommel estaria próximo de suceder o francês Rudi Garcia no comando da seleção belga, de acordo com diversos veículos de imprensa locais, que nesta quarta-feira (22) deram como certo um acordo entre a federação (RBFA) e o ex-meio-campista.
Segundo o jornal belga Het Laatste Nieuws, o ex-treinador de PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp, de 49 anos, deve assinar o contrato nos próximos dias para comandar os 'Diabos Vermelhos' até a Eurocopa de 2028.
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Na segunda-feira, a RBFA anunciou que o contrato de Rudi Garcia, que estava à frente da seleção desde o início de 2025, não seria renovado, apesar da boa campanha da Bélgica na Copa do Mundo (onde foi eliminada nas quartas de final pela Espanha).
A imprensa local apontou desavenças entre o técnico francês e vários jogadores, assim como com o diretor técnico Vincent Mannaert, que estava insatisfeito com o estilo de jogo da equipe durante a fase de grupos, a qual incluiu empates contra o Egito (1 a 1) e o Irã (0 a 0).