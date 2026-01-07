Marlon cita "pedido de Natal" do filho em volta ao Sport

A- A+

Atacante é natural de Toritama, no Agreste de Pernambuco, e já tinha atuado nas categorias de base do Leão

Apresentado oficialmente pelo Sport nesta quarta-feira (7), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, o atacante Marlon Douglas não escondeu a felicidade em vestir a camisa do Leão - agora profissionalmente, após rápida passagem na base. Mas não era apenas o jogador quem sonhava com esse retorno.

"Já joguei aqui, mas não atuei no profissional. Quando vi essa oportunidade, falei ao meu empresário que queria muito jogar aqui. Minha família ficou feliz e meu filho, sem saber, fez uma carta e pediu uma camisa do Sport ao Papai Noel. Se isso não é um sinal, não sei o que é mais. Acredito que será um grande ano", afirmou o atacante, natural de Toritama, no Agreste de Pernambuco.

O jogador de 28 anos estava no Paysandu e assinou contrato até o final da Série B. Na apresentação, o atleta destacou as principais características e como pretende ajudar o Leão.

"Posso jogar pelas beiradas ou por dentro. Posso não ser o melhor dos jogadores, o mais habilidoso, mas chego com muita vontade. É isso que a torcida espera de quem veste com a camisa do Sport e me encaixo bem nesse perfil, com muita vontade de vencer. Todo atacante tem de buscar gols, dar assistências e ajudar da melhor maneira possível. Não vai faltar determinação", apontou.

