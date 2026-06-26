A- A+

Sport Marlon Douglas vê equilíbrio na Série B e mira nova vitória do Sport sobre Fortaleza no Castelão Atacante se mostrou incomodado com sequência negativa rubro-negra, mas está confiante em resultado positivo fora de casa

Com o Sport prestes a disputar dois compromissos fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Marlon Douglas destacou o equilíbrio da competição nacional. Próximo adversário do Rubro-negro, o Fortaleza, por exemplo, está cinco posições atrás dos pernambucanos, mas podem ultrapassá-los na tabela, em caso de vitória, domingo (28), no Castelão.

Enquanto o Sport inicia a rodada na terceira posição, com 25 pontos, o Tricolor do Pici ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos ganhos.

"A Série B é um campeonato muito difícil, muito parelho. Os níveis das equipes são muito parecidos e acredito que este ano não está sendo diferente. Mas a gente está lá em cima, está pontuando, e acredito que temos que manter. É melhorar um pouco o que tem que melhorar, e voltar a vencer para continuarmos lá em cima na tabela", falou.

Até encarar o Fortaleza, o elenco do Sport realizará mais dois treinos. Como atuou pela última vez no dia 18 de junho, o Rubro-negro vem tendo tempo para corrigir as falhas, com o objetivo de voltar a vencer na Segundona. Já são três partidas sem triunfar.

Diante do período sem vitórias, Marlon se apega ao primeiro embate entre os times na capital cearense, para que o Sport possa voltar a construir um resultado positivo na temporada. Pela semifinal da Copa do Nordeste, o Rubro-negro venceu o Fortaleza, por 2x1, no Castelão. Na volta, na Ilha, acabou perdendo por 2x0 e foi eliminado do torneio.

"A gente sabe que será mais um jogo difícil. A Série B é difícil, mas a gente já venceu lá esse ano, né? Acredito que estamos preparados para buscar mais uma vitória fora de casa. Infelizmente, nos últimos jogos não conseguimos vencer, mas pontuamos. Acho que está na hora de voltar a vencer mais uma vez", enfatizou o atacante.

Veja também