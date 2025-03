Marquinhos elogia Caio Vitor e vê jogo-treino como chance de evoluir tática do Náutico

A- A+

O Náutico goleou por 6x0, nesta quarta-feira (26), a equipe sub-20, em jogo-treino disputado nos Aflitos. Os gols foram marcados por Vinícius, Samuel Otusanya (2x), Thalissinho, Caio Victor e Felipe Redaelli. Após o duelo, o técnico Marquinhos Santos elogiou o desempenho tático e físico dos atletas. A equipe fará outro teste no dia 5 de abril, contra o Central.

“Independente do placar, o que observamos foi a parte física, a maturação na parte tática. Esse tempo de treino é importante para que se possa buscar ainda mais conjunto, melhorar aquilo que nós deixamos a desejar nos primeiros três meses para que possamos entrar fortes na Série C”, avaliou.

Anunciado como reforço do Náutico para 2025, o meia Caio Vítor, ex-Volta Redonda, já estreou marcando gol no confronto e ganhou elogios do treinador. “Ele chega para agregar, com características importantes dentro do nosso elenco. Nós temos Patrick, um meia canhoto, e Caio é destro. Ele entrou bem no decorrer do jogo-treino, achando os passes entre linhas, fazendo gol e dando assistência na bola parada. A gente ganha um jogador com características importantes que eu vejo que faltava no nosso elenco”, apontou.

Marquinhos também salientou a oportunidade de observar mais de perto os atletas da base. No Náutico, o treinador já utilizou alguns nomes em 2025 como o lateral Vini, os zagueiros Felipe Santana e Ìndio, além dos atacantes Kayon, Kauan Maranhão, Leandro Kauã e Thalissinho.

"A gente observa os atletas sub-20 e três atletas me chamaram a atenção. Isso vai ser importante para agregar também ao longo da Série C, com essa integração entre profissional e base. Tenho 12 atletas da categoria de base inseridos aqui, alguns com oportunidade de titularidade, como teve o Maranhão e Santana. Thalissinho vem crescendo e evoluindo dentro desse processo interessante”, frisou.

O Náutico utilizou na partida a seguinte escalação: Muriel (Wellerson); Felipe (Índio), Carlinhos (Igor Pereira) e Rayan (Léo Coltro); Marcos Ytalo (Arnaldo), Auremir (Renato Alves)/(Felipe Redaelli), Wenderson (Marco Antônio)/(Maranhão) e Luiz Paulo (Igor Fernandes); Hélio Borges (Dudu)/(Caio Vitor), Vinícius (Kayon)/(Thalissinho) e Bruno Mezenga (Leandro Kauã)/(Samuel Otusanya).

