Marquinhos detona a seleção: "Desempenho e resultado são importantes para manter bom ambiente"

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Marquinhos é o jogador mais experiente da atual seleção brasileira. Capitão e líder do elenco, o zagueiro não poupou críticas à apresentação ruim diante da Austrália e nem o empate alcançado no último lance, por 1 a 1, mudou sua opinião crítica. 'Desempenho e resultado são importantes para manter bom ambiente", avisou.





Sempre dando a cara à tapa após um resullado ruim, Marquinhos estava bastante inconformado após a partida.



"A expectativa era por um resultado melhor e não conseguimos isso, não conseguimos concretizar em gol", afirmou, revoltado, ao SporTV. "Com certeza eu mudaria esse contexto (de empate salvador), mas estamos ciente que é um começo, uma nova fase, não um início de ciclo, porque o staff já estava na Copa passada, mas com certeza a gente pode fazer muito melhor", seguiu na bronca. "Vamos crescer, encorpar, esse time pode acrescentar mais."

Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira. Foto: Saeed Khan / AFP



O capitão verde e amarelo aproveitou a apresentação decepcionante que serviria para apagar um pouco a má impressão da eliminação diante da Noruega - levou 2 a 1 - nas oitavas da Copa do Mundo para mandar um "conselho" para Ancelotti, cobrando mudanças de peças e também de esquema.



Desde sua chegada que Carlo Ancelotti insiste em esquema com quatro atacantes e, em vária ocasiões, acaba perdendo o esvaziado meio-campo e, por consequência, acaba levando desnecessário sufoco.



"Ele vai fazer mudanças para experimentar novos jogadores. Esse jogo era para uma apresentação melhor, tivemos algumas ocasiões, mas não o controle do jogo. A gente teve a bola mas não buscamos chances criadas com dinâmica, foram bastante bolas longas, o time não estava compactado e vamos treinar para melhorar isso nos próximos jogos", recomendou.

Lance de Austrália 1 x 1 Brasil. Foto: Saeed Khan / AFP





"Em uma Copa são esses detalhes que fazem a diferença. Hoje já fez e nos jogos maiores vai fazer ainda mais. O time tem de ser mais encorpado. Treinamos algumas coisas (mudança de esquema), mas (o Ancelotti|) não falou para a gente. Vai ser bom tentar jogar diferente, com jogadores diferentes para fazer um jogo melhor. Desempenho e resultado são importante para manter um bom caminho e um bom ambiente. Depende muito do que a equipe se dedicar e do resultado."



A resposta positiva pode vir já na terça-feira, quando os comandados de Ancelotti fazem novo amistoso diante da Austrália, novamente na casa dos adversários e também às 7 horas de Brasília.

Seleção australiana celebra gol sobre o Brasil. Foto: Saeed Khan / AFP





RAYAN PREGA REVANCHE APÓS SALVAR O BRASIL

Autor do gol que salvou o Brasil de evitar um vexame ainda maior contra a Austrália, Rayan adotou um tom menos crítico do que o de Marquinhos, mas admitiu que a seleção brasileira precisará dar uma resposta diferente na terça-feira, quando encara novamente a seleção da Oceania.



"É um início, uma nova geração e a gente não entra em campo para perder, e sim para ganhar. Hoje não possível, mas teremos uma revanche e vamos buscar a vitória", afirmou, convicto, e na expectativa de aparecer entre os titulares, já que Ancelotti deve rodar o elenco.

Matheuzinho, Rayan e Samuel Lino celebrando o gol de empate do Brasil. Foto: Saeed Khan / AFP





"A gente sabe que tem de melhorar a parte defensiva e na frente, o Mister já conversou com a gente sobre formação e no próximo jogo a gente vai se impor", garantiu o atacante, revelando que seu gol no último lance não foi um acaso. "(A equipe) Treinou essa jogada, dois dias atrás fizemos um treino de bola parada."

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