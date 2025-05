Marquinhos exalta química do PSG e vê time pronto para ganhar Liga dos Campeões

A- A+

Um dos jogadores mais experientes do Paris Saint-Germain, onde joga desde o segundo semestre de 2013 e é capitão, o zagueiro Marquinhos elogiou bastante a "química" do atual elenco e o trabalho do técnico Luis Enrique. O brasileiro mostrou confiança e disse que a equipe está pronta para somar a primeira conquista da Liga dos Campeões, neste sábado, em decisão diante da Inter de Milão, na Alemanha.



Depois de ficar com o vice na temporada de 2019/20 ao cair diante do Bayern, por 1 a 0, e de fracassar com o trio Messi, Neymar e Mbappé, os franceses chegam embalados à decisão deste sábado, na Allianz Arena, em Munique, e com uma equipe que se destaca pela união do conjunto e a força ofensiva.



"Há uma química incrível entre nós. Adoro esse time, o esforço que fazemos pelo coletivo e isso me deixa muito feliz. Se o coletivo for forte (na final), superaremos as dificuldades com mais facilidade", disse Marquinhos. "Muitas pessoas fazem comparações com os anos que passei aqui. Este time é divertido, focado, unido, nos entendemos bem. Existe essa influência neste time e estou apaixonado por ele."



Na visão de Marquinhos, a força do PSG vem muito pelo trabalho de qualidade de Luis Henrique. "Temos um treinador excepcional e o clube cresceu muito com ele. Luis Enrique tem um papel importante nesta equipe. Desde a sua chegada, ele não trabalhou apenas o aspecto físico. Trabalhou duro para controlar as emoções e levar o jogo para onde queremos", revelou o zagueiro.

"Se olharmos para a temporada que tivemos, isso transparece no trabalho que ele fez. Esta semana ele conversou bastante com a gente e chegamos preparados. Queremos vencer, queremos ir em busca dessa vitória."



O brasileiro ainda avaliou como o PSG chega para encarar um ataque perigoso da Inter de Milão formado pelo goleador argentino Lautaro Martínez e o explosivo francês Marcus Thuram.



"O ataque de dois homens do Inter? Estamos prontos para qualquer situação defensiva. Sabemos como nos adaptar, temos trabalhado isso nos treinos. E vai ser uma grande partida", afirmou Marquinhos. "Nesta temporada já enfrentamos times com esse sistema, sabemos o que fazer contra dois atacantes."

