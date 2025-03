Marquinhos diz que não quer Náutico caindo na "armadilha da vitória"

A- A+

Comandar a equipe após um bom resultado trouxe um cenário de tranquilidade ao técnico Marquinhos Santos. Após o Náutico engatar triunfos consecutivos importantes perante Vitória (Copa do Brasil) e América-RN (Copa do Nordeste), o treinador comemorou a chance de trabalhar o elenco sem a pressão de um tropeço. Mas alertou: os alvirrubros não podem cair na “armadilha da vitória”.





“Você corrigir tendo vitórias te traz tranquilidade, mas sabemos que não estamos 100%, que mentalmente baixamos a guarda. Falei para eles que estávamos caindo na armadilha da vitória. A gente conquistava uma grande vitória e, no jogo posterior, estava oscilando, baixando a guarda. Temos de progredir nisso também. Subir o sarrafo, entender mais, querer vencer mais, se dedicar mais pela vitória. Não estamos de olhos vendados para as dificuldades”, afirmou.

As primeiras grandes vitórias do Náutico em 2025 foram contra Ceará e Santa Cruz. Logo depois, porém, a equipe tropeçou diante de Retrô e Confiança. Veio então outro triunfo em clássico, agora perante o Sport, além da goleada perante o Santa Cruz-RN que rendeu R$ 1 milhão e classificação à segunda fase da Copa do Brasil.



O que trouxe em seguida? Resultados ruins perante Decisão e Retrô - esse último eliminou o Timbu nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Sequência que gerou ainda uma goleada sofrida perante o CSA.

Passados os tropeços e embalado após as conquistas recentes, o Náutico não quer oscilar no próximo compromisso. Algo que ainda não está definido. O Timbu não sabe se jogará na próxima semana diante do Bahia, em Salvador, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste, ou se somente voltará a campo em abril, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

