Marquinhos lamenta eliminação do Brasil e pede paciência com nova geração: "Que o povo possa apoiar"

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Mais que o sonho do hexacampeonato, a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega colocou um ponto final em uma geração do futebol nacional vestindo a camisa do Brasil. Ao menos na teoria e no discurso do capitão e zagueiro Marquinhos. A famosa geração nascida nos anos de 1992 e 1993 encabeçada por Neymar acumulou mais um fracasso na principal competição de futebol do planeta. Até 2030, serão 28 anos sem que a equipe verde-amarela levante a taça do Mundial. O maior jejum na história.

"É muito difícil falar nestas horas. Esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva. Hoje (domingo), a Noruega conseguiu ser incisiva nas chances que teve. A gente pegou nas chances que tivemos. Tivemos pênalti e algumas outras chances, e Copa do Mundo é Copa do Mundo, quem erra menos passa para a próxima fase, se consagra vitorioso", iniciou, em entrevista à CazéTV.

"Eu, como capitão, os jogadores mais velhos, precisamos assumir essa culpa para a próxima geração ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai continuar a partir de agora, não sabemos o que vai acontecer. A gente pede que tenham paciência com os mais jovens desde já", prosseguiu Marquinhos.

Depois de o Brasil ir ganhando confiança ao longo do Mundial e chegar às oitavas de final, após uma vitória de virada sobre o Japão, no apagar das luzes, Marquinhos acredita que o ciclo bagunçado até a competição pesou na preparação até o torneio. No entanto, segundo o defensor, fica a lição para que no futuro a Seleção Brasileira consiga ter um final feliz dentro da Copa.

"Não podemos chegar na Copa do Mundo e ter um ciclo como foi. Pecamos nas coisas onde tínhamos que ser eficazes. O futebol, hoje, é muito equilibrado. É aprender com a lição, pedir desculpa ao povo brasileiro, a todos que vieram aqui (nos Estados Unidos) e presenciaram isso. É aprender com o erro, que o povo possa apoiar a nova geração. Serão quatro anos para eles trabalharem e conseguirem coisas grandes na próxima Copa", finalizou.

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