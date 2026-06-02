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Futebol Marquinhos pode repetir feito de Beckenbauer se ganhar a Copa; entenda Defensor alemão foi o único capitão ganhar a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões no mesmo ano

Ganhador da Liga dos Campeões da Europa desta temporada com o Paris Saint-Germain, em triunfo nos pênaltis diante do Arsenal, o zagueiro Marquinhos pode repetir um feito histórico alcançado por Franz Beckenbauer, em 1974, caso também seja vitorioso na Copa do Mundo de 2026. O jogador vai se tornar o segundo na história a ganhar as duas competições como capitão em um mesmo ano.

Pioneiro

Aos 28 anos, Beckenbauer foi campeão da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Nas finais, a equipe bateu o Atlético de Madrid, com um empate em 1x1 no primeiro jogo e goleada por 4x0 no segundo. Ambas as partidas foram em Bruxelas, na Bélgica.

Beckenbauer ainda ganharia a Liga por mais dois anos consecutivos pelo Bayern. Antes, porém, ele foi o capitão do elenco da Alemanha na Copa de 1974, disputada justamente em solo alemão.

Na decisão, a Alemanha derrotou a Holanda por 2x1, em Munique, ficando com a taça. Foi o segundo título do defensor pela seleção. Antes, Beckenbauer foi campeão da Eurocopa, em 1972.

Já Marquinhos, de 32 anos, vem de uma temporada marcada por vários títulos além da Liga dos Campeões. O defensor ganhou a Supercopa da Europa, Supercopa da França, Copa Intercontinental e Campeonato Francês, chegando a 35 títulos pela equipe francesa.

Pela Seleção Brasileira, Marquinhos vai disputar a terceira Copa do Mundo da carreira. O zagueiro tem no currículo os títulos do Jogos Olímpicos Rio-2016 e da Copa América de 2019.

Mundial

Canadá, Estados Unidos e México são países-sede da Copa. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h (Brasília), em Nova Jersey. A segunda rodada contra o Haiti será dia 19 de junho, na Filadélfia, às 21h30. A primeira fase termina dia 24 do mesmo mês, às 19h, perante a Escócia.

Os dois melhores colocados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados avançam à segunda fase, dando início ao mata-mata. A primeira eliminatória será 16-avos de final, etapa nova, criada por conta do aumento de participantes. Em seguida, a Copa terá as etapas de oitavas de final, quartas, semifinais e final.

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