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futebol Copa do Mundo: Marquinhos relembra "zebras" em outros mundiais e prega respeito ao Japão Seleção Brasileira enfrenta os japoneses nesta segunda-feira (29), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo

Nos últimos anos, o zagueiro Marquinhos esteve em campo em dois jogos que ficaram marcados por resultados inesperados. Um com a camisa da Seleção Brasileira e outro com o Paris Saint-Germain. Experiências que fizeram o defensor manter os pés no chão quanto ao favoritismo do Brasil para o duelo diante do Japão, nesta segunda-feira (29), em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo.





Lembranças

“Nas últimas edições da Copa do Mundo, vimos muita seleção grande cair para equipes que não estavam na primeira prateleira no passado. O futebol é muito equilibrado. Vimos isso também na Copa do Mundo de Clubes. Até mesmo um time de menor escalão pode enfrentar uma grande equipe. Não desvalorizamos qualquer adversário”, iniciou.

“Na última Copa, nós fomos eliminados pela Croácia (nos pênaltis, nas quartas de final, após 1x1 na prorrogação) quando todos falavam que a gente era melhor do que eles. No último Mundial de Clubes, meu time, o PSG, perdeu para o Botafogo (na primeira fase, por 1x0), com muitos falando também que estávamos muito acima. No futebol, você precisa mostrar isso (favoritismo) dentro de campo. Temos de fazer um grande jogo e mostrar em ações que somos o melhor time”, completou.

O zagueiro não estava em campo no amistoso passado entre japoneses e brasileiros, em março, vencido por 3x2 pelos asiáticos. Ainda assim, o capitão da Seleção reforçou que a equipe extraiu lições para não repetir o mesmo erro na Copa.

“Serviu como aprendizado tudo que vivemos nos últimos anos até este momento. Professor viu o que queria ver. De lá para cá, nós mudamos, crescemos como time. É uma situação totalmente diferente hoje. Vamos trazer o que aprendemos. Analisamos o Japão nos últimos dias e sabemos que é um time qualificado. Vamos tentar anular os pontos fortes deles”, declarou.

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