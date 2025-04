A- A+

Futebol Marquinhos Santos lamenta virada sofrida pelo Náutico diante do Itabaiana: "dói esses resultados" Na estreia da Série C, neste domingo (13), Timbu perdeu por 2x1, fora de casa

O técnico Marquinhos Santos, do Náutico, lamentou a virada sofrida neste domingo (13), no Mendonção, para o Itabaiana por 2x1. O comandante alvirrubro analisou que o time possuía o controle do jogo, mas descuidou ao longo do confronto e perdeu a primeira na Série C.

"O Náutico não vence há 26 anos na estreia (da Série C), não é algo de hoje. Estávamos encaixados no jogo, saímos na frente do placar, mas dói esses resultados de inversão de placar, porque estávamos controlando o jogo para conquistar a vitória", iniciou.

"Nas duas jogadas que alcançamos, nós conseguimos a abertura do placar. Na volta do intervalo, nós voltamos muito devagar, em uma competição que exige um nível de concentração muito alto, competimos pouco e sofremos o empate antes dos dez minutos", analisou o confronto.

Iniciando mais um confronto com uma linha de cinco defensiva, o treinador pensou um jogo em que os alas fossem importantes ofensivamente. O único gol alvirrubro foi em uma subida de Luiz Paulo, mas ainda muito pouco pelo que poderia criar. "Entramos com uma linha de cinco, algo que já vínhamos fazendo em outros compromissos, até porque é início da Série C e a gente pensou em soltar mais o Marcos Ytalo e o Luiz Paulo, mas eles travaram nossas jogadas pelos lados e nós encontrávamos essas dificulades", refletiu.

Por outro lado, o Marquinhos Santos também ficou na bronca com o sistema defensivo, que vacilou em duas bolas alçadas na área.

"Nós temos que buscar, infelizmente, a Série C é isso. Principalmente no segundo gol, não acreditávamos que (as jogadas adversárias) pudessem dar em alguma coisa, estávamos desorganizados numa jogada de lateral ofensiva, perdemos a bola, ela escorreu e num cruzamento não conseguimos defender".

O próximo confronto do Timbu será diante do Botafogo-PB, líder do campeoanto após um 3x0 em casa. Para o duelo regional, o técnico pretende contar com o apoio da torcida alvirrubra. "Claro que lamentamos a estreia, mas ainda temos 18 rodadas, agora é recuperar dentro de casa, diante da nossa torcida, para já alcançar o bloco da frente de classificação", convocou.

