Marrocos anula Haaland, mas cede empate para Noruega antes de enfrentar Brasil na Copa do Mundo
A equipe marroquina impressionou nos minutos iniciais com uma postura agressiva e eficiência no ataque
Adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo, o Marrocos ficou no empate por 1 a 1 com a Noruega neste domingo, no Sports Illustrated Stadium, em seu último amistoso antes do início da competição. A seleção africana teve boa atuação defensivamente, conseguiu neutralizar o atacante Erling Haaland durante boa parte da partida e saiu na frente com Brahim Díaz, mas sofreu o empate na reta final em gol marcado por Martin Ødegaard.
O Marrocos impressionou nos minutos iniciais com uma postura agressiva e eficiente no ataque. Pressionando a saída de bola adversária e explorando os espaços nos contra-ataques, a equipe abriu o placar logo aos sete minutos. Brahim Díaz recebeu pela direita, avançou em velocidade e finalizou cruzado para vencer o goleiro Nyland.
Após o gol, a Noruega passou a controlar mais a posse de bola, mas encontrou dificuldades para superar a organizada defesa marroquina. Bem marcado, Haaland teve participação discreta durante grande parte do confronto. Enquanto isso, o Marrocos seguia perigoso nos contra-ataques, principalmente com Ezzalzouli, que exigiu boas intervenções de Nyland.
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Nos minutos finais da primeira etapa, uma preocupação tomou conta da comissão técnica marroquina. Ezzalzouli se chocou com um companheiro durante a defesa de um escanteio e caiu sentindo muitas dores no joelho direito, aumentando a apreensão às vésperas da estreia contra o Brasil.
Na volta do intervalo, o Marrocos retomou o controle das ações e quase ampliou a vantagem aos 11. Brahim Díaz arriscou de fora da área e obrigou Nyland a fazer grande defesa. No rebote, El Aynaoui cabeceou com perigo, mas a bola passou por cima do travessão.
Com as alterações promovidas pelos dois treinadores, o ritmo da partida diminuiu e o confronto ficou mais concentrado no meio-campo. Haaland deixou o gramado aos 28 minutos do segundo tempo, e a Noruega encontrou o empate pouco depois. Aos 30, Bobb fez bela jogada pela direita e encontrou Ødegaard livre na área para finalizar forte, sem chances para Bono.
O Marrocos estreia na Copa do Mundo no próximo sábado, às 19h, justamente diante do Brasil. Já a Noruega volta a campo na terça-feira, dia 16, às 19h, para enfrentar o Iraque.