Marrocos confirma lesão de atacante do Betis e avalia recuperação para fase mata-mata da Copa

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O departamento médico da seleção marroquina confirmou, nesta terça-feira, a entorse no joelho direito que deve tirar o atacante Abde Azzalzouli, pelo menos, dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo. O atleta de 24 anos foi submetido a exames de imagens que detectaram uma lesão moderada do ligamento colateral medial.





A contusão coloca em risco a participação do jogador do Bétis no Mundial, mas a comissão técnica decidiu monitorar a recuperação do atleta, considerado uma das peças fundamentais do sistema ofensivo do treinador Mohamed Ouahbi. Caso a evolução seja satisfatória, a ideia é tentar contar com o jogador para os compromissos a partir das oitavas de final do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.



Assim, o treinador terá ainda alguns dias para decidir se permanece com o atleta ou opta pela convocação de um outro nome para o setor de ataque (o prazo para a troca vai até 24 horas antes da primeira partida na competição).

Abde Azzalzouli, jogador de Marrocos. Foto: ANGELA WEISS / AFP





O Marrocos é o adversário de estreia do Brasil neste torneio de seleções. As duas equipes, que integram o Grupo C, se enfrentam neste sábado, dia 13, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). No mesmo dia, completando a primeira rodada Hait e Escócia também entra em campo.



Abde Ezzalzouli se machucou na reta final do primeiro tempo do amistoso do último domingo, em que Marrocos empatou com a Noruega pelo placar de 1 a 1. Após a cobrança de um escanteio, o zagueiro Riad trombou com um adversário e caiu em cima de sua perna direita e foi substituído no intervalo.

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